Reje-indhandlingen når nye højder

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 23. juli 2020 - 10:20

Rejefiskeriet er gået forrygende i første halvår i år sammenlignet med tidligere år. I en ny opgørelse fra Grønlands Statistik fremgår det, at der blev indhandlet lige knap 27.000 tons rejer.

I forhold til samme periode i 2017 er der tale om en fremgang på knap 7000 tons, hvilket svarer til en stigning på 40 procent.

Tilbagegang for torsk og hellefisk

Derimod går det ikke så godt for hellefisk-fiskeriet, som i forhold til 2019 viser en tilbagegang. Men indhandlingsmængden ligger dog over niveauet for 2017.

Torskefiskeriet viser samme tendens som for hellefisk-fiskeriet. Her er indhandlingen faldet svagt i forhold til de to forrige år, og en hel del i forhold til 2017-halvåret.