Regnskab: Iserit går fra minus til plus

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. april 2019 - 15:19

Regnskabet for Iserit A/S viser en svagere omsætning, men et forbedret driftsresultat på 653.000 kroner.

Direktør Torben Kortegaard skriver i beretningen, at ambitionen er at være markedets billigste udbyder af boligadministrative formål. I 2018 har selskabet administreret 2.111 boliger, hvoraf 900 ejes af Iserit, 1000 administreres for byudviklingsselskabet NCD og knap 200 for Kommuneqarfik Sermersooq.

Slipper for særlig opgave

Selskabet er ejet af hovedstadskommunen, og i år har man lavet en samlet aftale, der dækker over en lang liste af seperate samarbejdsaftaler tilbage til 2005.

I den forbindelse blev det besluttet, at Iserit ikke længere skal varetage facility management af kommunens institutionsbygninger. En beslutning, der fik effekt fra 1. april i år.

Selskabets formålsparagraf er blevet ændret, så man udover selve boligadministrationen også skal have fokus på ”byggeri af egne ejendomme, samt at eje, subsidiært sælge, udleje og administrere de af selskabet ejede faste ejendomme og dermed beslægtet virksomhed”, fremgår det af ledelsesberetningen.

Rammeaftaler med entreprenører

For at komme boligmanglen til livs i hovedstaden og få opført boliger til lavest mulige pris, overvejer Iserit at indgå i flerårige rammeaftaler om boligbyggeri med de entreprenørvirksomheder, som er interesserede i opgaven.

-Det er vurderingen, at ved indgåelse af aftaler over flere år kan entreprenørerne optimere deres kapacietet og reducere deres omkostningerne og hermed bygge til lavere priser, skriver ledelsen.

18 boliger solgt

Iserit A/S har i løbet af 2018 solgt 18 boliger. Tre i Nuuk, to i Kapisillit, fire i Qeqertarsuatsiaat, tre i Tasiilag, fem i Ittoqqortoormiit og en enkelt i Paamiut.

I år forventer selskabet at lande på et overskud på knap 1,2 millioner kroner, og anlægsinvesteringerne vil andrage 290 millioner kroner.