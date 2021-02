Sådan er reglerne om mistillid og valg

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. februar 2021 - 14:22

Den usikre politiske situation som konsekvens af, at koalitionen er kommet i mindretal med Demokraternes exit har rejst en del spekulationer om, hvilke muligheder oppositionen har for at få gennemtvunget et valg.

Bureau for Inatsisartut ridser reglerne op på følgende måde:

- Hvis et eller flere medlemmer /partier i Inatsisartut ønsker at vælte Naalakkersuisut kan det ske ved en mistillidsafstemning (efter reglerne i § 27 i Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut, og i Forretningsordenens § 52). Men et forslag til mistillid skal have en naturlig tilknytning til det punkt, som diskuteres.

- Hvis der ikke i forvejen er et punkt på dagsordenen, som kan danne grundlag for et mistillidsforslag, kan Formandskabet (i medfør af Forretningsordenens § 41) anmodes om dispensation fra 5-ugersfristen til optagelse af et egnet dagsordenspunkt, f.eks. i form af en forespørgselsdebat eller et beslutningsforslag.

Kielsens muligheder

- Hvis en mistillidserklæring mod Naalakkersuiut eller mod Formanden for Naalakkersuisut vedtages, har Formanden for Naalakkersuisut mulighed for at udskrive Inatsisartutvalg – men han behøver ikke at gøre det, skriver bureauet til Sermitsiaq.AG og uddyber:

- Hvis Formanden for Naalakkersuisut undlader at udskrive Inatsisartutvalg, fortsætter Naalakkersuisut som ”forretnings-naalakkersuisut” frem til Inatsisartut har valgt et nyt Naalakkersuisut.