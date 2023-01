Regionslæge: Relativt rolig nytårsnat på skadestuen

Thomas Munk Veirum Søndag, 01. januar 2023 - 15:58

Det har været en travl weekend, men set i forhold til at det har været nytårsaften, så har det også været en god weekend, lyder vurderingen fra ledende regionslæge i Sermersooq, Jesper Olesen.

Han fortæller, at der i regionen er registreret en enkelt skade relateret direkte til fyrværkeri, og at den skete aftenen før.

Det drejer sig om en person, der blev forbrændt af et heksehyl.

- Resten af det, der har været, kunne være sket hvilken som helst weekend, siger Jesper Olesen til Sermitsiaq.AG.

- Rigeligt mange kommer til skade

Derfor betegner regionslægen nytårsweekenden som god:

- Der er stadigvæk lige rigeligt mange, der kommer til skade, når vi har de her weekender, hvor vi fester. Vi så da gerne, at folk passer endnu bedre på sig selv og hinanden, men taget det i betragtning har det været ret roligt, siger Jesper Olesen.

Grønlands Politi meldte nytårsmorgen, at de ikke havde kendskab til, at der skulle være sket alvorlige skader med fyrværkeri i forbindelse med nytårsnatten nogen steder i landet. Jesper Olesen fortæller, at sundhedsregionerne senere på ugen taler sammen om nytårsweekenden, og først her vil de endelige tal for eventuelle skader i hele landet være på plads.