Regionslæge: Derfor må vi lukke for nye lægetider

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. december 2018 - 15:28

Mandag meddelte Dronning Ingrids Sundhedscenter, at det ikke var muligt for borgerne i hovedstaden at få en lægetid resten af måneden. Man skal vente til næste år.

Forklaringen

- Forklaringen er, at vi har været ramt ekstraordinært af dødsfald og alvorlig sygdom blandt læger og sygeplejersker i løbet af efteråret. Det tager eksempelvis minimum fire måneder at få ansat en ny læge, så vi har været særligt udfordret i de seneste måneder, forklarer ledende regionslæge Jesper Olesen til Sermitsiaq.AG.

Det er samtidig vanskeligt at fastansætte nyt personale i december, da de fleste gerne vil vente til det nye år, hvis det er læger eller sygeplejersker fra Danmark, der er tale om.

Mange møder ikke op

Han oplyser samtidig, at det ikke kan nytte at udstikke nye lægetider i det nye år.

- Det skyldes viden om, at mange undlader at møde op uden afbud, hvis deres lægetid er fastsat med en horisont på 10 til 14 dage, forklarer Jesper Olesen, der giver følgende eksempel:

- I går havde en af mine læger aftaler med 10 patienter i løbet af dagen. Der kom kun fire. De øvrige havde ikke meldt afbud, oplyser regionslægen.

Husk at melde afbud

Han beder så mindeligt borgerne om at aflyse deres lægetid, hvis man ikke har tænkt sig at møde op, så effektiviteten på sygehuset højnes – til gavn for andre patienter.

- Man behøver ikke at ringe herind. Man kan gå ind på www.doktor.gl, hvor man bestiller medicin, og melde afbud. Det vil jeg gerne opfordre alle til at benytte, hvis man er forhindret i at leve op til en aftale, understreger Jesper Olesen.

Beslutningen om at lukke for lægetider kan efter Jesper Olesens mening lyde mere radikal, end den i virkeligheden er.

Færre henvendelser på lønningsdage

- Oplevelsen for den enkelte af, hvor syg man er, er forskellig. Eksempelvis får vi om mandagen langt flere henvendelser end om torsdagen. Når der er lønningsdag falder antallet af henvendelser til os om fredagen, påpeger regionslægen, der oplyser, at man typisk får 170 telefoniske henvendelser om dagen.

Garanti for lægehjælp

Han forsikrer, at de borgere, som mener, at de har behov for lægehjælp, også vil få den, idet skadestuen altid vil være åben. Men her kan ventetiden blive lang, da de alvorligste tilfælde altid vil blive prioriteret først. Derudover understreger han, at Lægetelefonen har åben som den plejer i hverdagene.