Regionsafdeling udtrykker mistillid til Martinussen

Thomas Munk Veirum Fredag, 23. oktober 2020 - 06:43

Balladen i Samarbejdspartiet har torsdag aften taget endnu en drejning.

I en pressemeddelelse har partiets Regionsafdeling Sermersooq udtrykt mistillid til både den fungerende formand Tillie Martinussen og til partiets hovedbestyrelse.

Regionsafdelingen skriver, at den har set dokumentation for, at fungerende landsformand Tillie Martinussen har ladet partiet betale for varer og tjenesteydelser af tilsyneladende privat karakter i et ”chokerende stort omfang.”

Tillie Martinussen har tidligere over for Sermitsiaq.AG fastholdt, at alle udgifter er partirelaterede, og hun mener, at kritikken skyldes, at folk ikke ved, hvad der ligger bag udgifterne.

Men ifølge regionsafdelingen harmonerer forbruget dog meget dårligt med, at en af Samarbejdspartiets mærkesager er gennemsigtighed i den offentlige forvaltning og ansvarlig administration af samfundets penge.

Flertal rystet over pengeforbrug

De fleste af partiets penge kommer nemlig fra offentlige kasser i form af partistøtte:

- Flertallet i regionsafdeling Sermersooqs bestyrelse er derfor rystede over, at hovedbestyrelsen på et nyligt afholdt møde har accepteret, at den fungerende landsformand bare har ladet partiets penge fosse ud af partikassen uden at sikre sig forhåndsgodkendelse fra hovedbestyrelsen.

- Næsten hele partiets budget består af partistøttemidler fra det offentlige. Vi og de øvrige politiske partier har derfor pligt til at bruge disse penge ansvarligt og huske på, at de jo kommer fra skatteborgerne i Rigsfællesskabet, skriver regionsafdelingen.

Underskrevet af næstformand og kasserer

Meddelelsen af underskrevet af næstformand Mathias Laurits Mathiasen og kasserer Flemming Nielsen.

Louis Sigurdsen er formand for regionsafdelingen men er ligeledes med i hovedbestyrelsen, som afdelingen ikke længere har tillid til.

Ifølge regionsafdelingen er partikassen nu tom på grund af et stort forbrug:

- Forbløffende store beløb til skønhedspleje opg restauranter

- Forbløffende store beløb er gået til skønhedspleje, dagligvareindkøb og utallige restaurantbesøg, for ikke at nævne meget store rejseudgifter, telefonregninger og udgifter til streamingtjenester.

- Det koster naturligvis penge at lave politiske arbejde, og Tillie er enormt dygtig til det. Men vi er skuffede og nedtrykte over det ganske umådeholdne pengeforbrug, skriver regionsafdelingen.

Og den tomme pengekasse stækker partiets muligheder for at føre valgkamp, når der i foråret er kommunalvalg, vurderer regionsafdelingen.

Afdelingen er også kritisk overfor, at der ikke har været holdt landsmøde:

- Partiets medlemmer har derfor aldrig haft mulighed for at forholde sig hverken til hovedbestyrelsens sammensætning eller til de økonomiske dispositioner, som hovedbestyrelsen har foretaget i 2019 og 2020.