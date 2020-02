Regionale guideinstruktører uddannes decentralt

Redaktionen Onsdag, 05. februar 2020 - 15:31

Campus Kujalleq, der uddanner flere arktiske guider og instruktører hvert år mener, at behovet for grønlandske medarbejdere inden for turisme- og serviceområdet bliver meget stort, når de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq er færdige.

For at behovet for flere uddannede arbejdskraft inden for turismeerhvervet kan efterkommes, skal der også være flere uddannede instruktører, der kan undervise de kommende guider i regionerne.

Derfor har Campus Kujalleq oprettet et nyt kursus, der bygger på uddrag af moduler, som bygger på eksisterende guideuddannelser.

- Herved får vi både instruktører med lokalkendskab og en anvendelse af lokal arbejdskraft, som kan indgå i turismearbejdet i højsæsonen. Kurserne udvikles i samarbejde med lokale turismeaktører og destinationsselskaber for at sikre forankring i lokalmiljøet og dets attraktioner, skriver Campus Kujalleq i en pressemeddelelse.

200 nye medarbejdere

Campus Kujalleq har tre turismeuddannelser. Serviceøkonomuddannelsen, guideuddannelser og adventure guideuddannelsen. Med disse tre uddannelser pumper Campus Kujalleq knap 200 nyudklækkede medarbejdere i samgundet, som i vid udstrækning arbejder i turismeerhvervet i højsæsonen.

- Med flere turister i landet som følge af den forbedrede infrastruktur, når lufthavnene er færdige, vil der blive brug for endnu flere medarbejdere til at arbejde i turisme- og serviceerhvervene, skriver Campus Kujalleq i en pressemeddelelse.

Det første instruktørkursus er netop afholdt i Ilulissat d. 1-5. februar med deltagere fra Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Ilulissat. Deltagerne har her på baggrund af egne erfaringer udfærdiget undervisningsforløb, der kan gennemføres hjemme, så de er klar med lokale guider til den kommende turistsæson.

Campus Kujalleq håber at gennemføre lignende kurser i den kommende tid i andre regioner.