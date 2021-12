Region Kujataa: Mangel på personale udsætter al unødvendige behandling

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 09. december 2021 - 07:45

Der er kun én faglært person udover portører og afdelingsmedhjælperen på aftenvagterne i region syd. Derfor har sundhedsledelsen besluttet at udsætte ikke-akutte undersøgelser og behandlinger i december.

Bestillingstider i Region Syd: Borgere i Qaqortoq kan ringe til 801122 om morgenen mellem 08.00 til 09.30. I Nanortalik kan man ringe til 801120 mellem klokken 09.00 til 10.00. Mens borgere i Narsaq kan ringe til 801121 mellem klokken 09.00 til 10.00.

- Der er altid løbende udskiftning af personale, men sundhedsvæsenet har de seneste måneder haft større rekrutteringsudfordringer end sædvanligt. Det skyldes blandt andet et stort pres i det danske sundhedsvæsen som følge af Covid-19 og andre infektionssygdomme, sygeplejerskestrejken i Danmark oven i de vanlige rekrutteringsudfordringer i forbindelse med jul og nytår, svarer sundhedsledelsen til Sermitsiaq.AG

På grund af den pressede situation, så opfordres borgerne i Sydgrønland til at kontakte sundhedsvæsnet om dagen og ikke udenfor åbningstiden.

Nogenlunde sikret til jul

På trods af de ekstra udfordringer og udsatte behandlinger forsikre sundhedsledelsen om, at bemanindingen er ok frem til det nye år.

- Lægedækningen i Regionen er nogenlunde sikret over julen med 2-4 læger. Generelt gælder det, at der er en løbende udskiftning på læger, og de fleste er ansat i kortidsansættelser af få måneders varighed, svarer sundhedsledelsen til et spørgsmål om, hvor mange læger der i Qaqortoq og andre steder i region Kujataa netop nu.

Sundhedsvæsnet opfordrer også borgerne til at melde afbud, hvis nogen har en aftale med lægen og ikke kan komme.

- Hvis du har en aftale og ikke kan komme, så ring og meld afbud. Vi har desværre også mange som udebliver fra deres tider – og det er tider, som kan bruges af andre. Vi beklager meget situationen og glæder os til, at det i det nye år, bliver bedre med mere personale, skriver sundhedsledelsen i deres meddelelse til borgere i Kujalleq.

Situationen bliver rettet op

Hvis coronavirus skulle begynde at sprede sig i Sydgrønland, så vil sundhedsvæsnet prioritere corona, hvilke vil betyde, at de planlagte aktiviteter kan blive reduceret yderligere.

- For at imødekomme udfordringen har Sundhedsvæsenet skruet op for intensiteten af rekrutteringsindsatserne og ansat nye medarbejdere i Region Kujataa. Det er forventningen, at der i starten af det nye år vil være rettet op på situationen, så den almindelig drift vil være normaliseret, skriver sundhedsledelsen til Sermitsiaq.AG.