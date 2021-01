Regeringssamarbejdet på Færøerne vakler

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 26. januar 2021 - 14:02

Homoseksuelle forældre på Færøerne har ikke ret til barselspenge. Det skal ændres mener oppositionspartierne. De har derfor fremsat et forslag om en ændring, så homoseksuelle forældrepar får ret til barselspenge.



Normalt ville et forslag hos oppositionen blive nedstemt, men en koalitionspolitiker, Johan Dahl fra Sambandspartiet, vil stemme for. Han har tilsluttet sig til oppositionen i udvalgsbetænkningen mellem første og anden behandling i lagtinget.



- Undertegnede kan ikke støtte, at vi som koalition ikke vil sikre rettigheder for mindretallet, som i dette tilfælde er homoseksuelle par og deres børn, til at få samme rettigheder til barselssystemet som resten af borgerne i samfundet, skriver Johan Dahl i betænkningen.

Bryder aftale

Selv vil Johan Dahl ikke sige mere om sagen til medierne. Sagen er problematisk, fordi koalitionen kun tæller 17 medlemmer, som er det mindste flertal i lagtinget, hvor der sidder 33 medlemmer.



Stemmer Johan Dahl med oppositionen, så bryder han en aftale, mener Bill Justinussen fra det lille koalitionsparti, Midterpartiet.



Regeringspartierne - Midterpartiet, Sambandspartiet og Folkeflokken - har en aftale om, at hvis der ikke er enighed i koalitionen om et forslag fra oppositionen, så skal det nedstemmes.



Det religiøse Midterpartiet ønsker, at loven om homoseksuelles giftermål rulles tilbage. Det ønske kunne de ikke få opfyldt ved regeringsforhandlingerne i efteråret 2019, men lavede i stedet for aftalen om at nedstemme alle forslag fra oppositionen.



- Det er først og fremmest Sambandspartiet og lagmanden, som har underskrevet koalitionsaftalen på vegne af partiet, og som må tage stilling til, at partiet ikke klarer at overholde aftalen, siger Bill Justinussen, fra Midterpartiet til Kringvarp Føroya.



Han lægger vægt på, at det er svært at være i regeringssamarbejde med nogen, som ikke overholder grundlæggende aftaler.

En dør på klem

Det vil næppe nytte for lagmand og formand for Sambandspartiet, Bárður á Steig Nielsen, at smide Johan Dahl ud af partiet. Johan Dahl ville stadig være medlem af lagtinget og vil kunne stemme.



Regeringspartierne har mulighed for at lave en aftale med Selvstyrepartiets eneste lagtingsmedlem, Kristin Michelsen, for at få et flertal. Spørgsmålet er, hvad Selvstyrepartiet vil kræve til gengæld.



Lagmanden har tidligere meldt ud, at landsstyret selv arbejder på et forslag for at finde en løsning på sagen, men endnu er der ikke kommet et forslag.