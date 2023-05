Regeringsledere mødes i Nuuk til rigsmøde

Thomas Munk Veirum Onsdag, 31. maj 2023 - 10:50

Selvstyret meddeler nu officielt, at der den 7. juni vil blive afholdt rigsmøde i Nuuk med deltagelse af formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede, den danske statsminister Mette Frederiksen samt den færøske lagmand Aksel V. Johannesen.

- Jeg ser frem til at mødes med de to andre regeringsledere, hvor vi skal drøfte en række emner indenfor kongeriget.

- Det er vigtigt, at vi har et ligeværdigt samarbejde og at Grønland bliver inddraget rettidigt, når det omhandler os og Arktis, udtaler formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede.

Umiddelbart før rigsmødet skal de tre regeringsledere holde møde i Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk kontaktudvalg, oplyser Selvstyret.

Mødes i kølvendet på dårligt samarbejde

Statsminister Mette Frederiksen skal få dage forinden rigsmødet besøge USA´s præsident Joe Biden 5. juni.

For Grønlands og Danmarks vedkommende er der nok at drøfte, da der den seneste tid har været kritik fra Naalakkersuisut om dårligt samarbejde. Helt overordnet mener Naalakkersuisut-formand Múte B. Egede, at samarbejdet med den relativt nye SVM-regering er dårligere end med den tidligere rent socialdemokratiske regering.

Ifølge Múte B. Egede stiller Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sig i vejen for et bedre samarbejde.