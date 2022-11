Regeringen går af: Mette Frederiksen går til dronningen efter valgsejr

Ritzau Onsdag, 02. november 2022 - 05:36

Dronning Margrethe vil onsdag klokken 11 dansk tid modtage statsminister Mette Frederiksen (Soc.), som vil orientere dronningen om valgresultatet og den parlamentariske situation.

Det meddeler kongehuset på sin hjemmeside.

Tirsdag blev der afholdt folketingsvalg i Danmark, og her fik rød blok de nødvendige 90 mandater til at sikre et flertal, når man inkluderer et mandat fra Færøerne og to mandater fra Grønland.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet gik imidlertid til valg på at danne en bred regering hen over den politiske midte.

Regeringen går af

Statsministeren meddelte i forbindelse med nattens partilederrunde, at regeringen ville gå af, og at hun ville gå til dronningen onsdag.

- Det står også klart, at der ikke længere er et flertal bag regeringen i dens nuværende form. Derfor vil jeg i morgen indgive regeringens afskedsbegæring til dronningen, sagde Mette Frederiksen.

- Socialdemokratiet gik til valg på at danne en bred regering. Hvis et flertal af partierne peger på mig som kongelig undersøger, vil jeg afsøge, om det kan lade sig gøre, sagde hun.

Partierne i rød blok samt Moderaterne har sagt, at de vil pege på Mette Frederiksen som kongelig undersøger.

Kongelig undersøger udpeges

Når en regering har mistet sit flertal efter et valg, eller der er tvivl om, hvem der skal danne regering, kan dronningen efter rådgivning fra partilederne udpege enten en forhandlingsleder eller en person, der får til opgave at danne en regering og blive statsminister. Det kaldes en kongelig undersøger.

Det er ikke givet, at den kongelige undersøger nødvendigvis bliver statsminister. Det er for eksempel sket før, at Folketingets formand er blevet udpeget til kongelig undersøger, selv om vedkommende måske ikke blev betragtet som en mulig næste statsminister.

Den fungerende statsminister og Statsministeriet rådgiver under hele forløbet fra sidelinjen.

Hvis ikke der kan findes et flertal for en regering, skal dronningen holde en ny dronningerunde.