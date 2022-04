Redningshelikopter måtte flytte til Ilulissat på grund af kulde

Thomas Munk Veirum Torsdag, 28. april 2022 - 14:25

Døgnet rundt 365 dage om året står en redningshelikopter klar i Kangerlussuaq til at deltage i Search and Rescue-operationer her i landet.

De seneste to år har beredskabet dog været flyttet til Ilulissat i perioden december til marts.

Beredskabet Search and Rescue beredskabet består af en redningshelikopter i Kangerlussuaq på døgnberedskab året rundt samt en redningshelikopter i Qaqortoq på 365 dages beredskab i perioden 0800-1600. Kilde: Forsvarskommandoen

Det skyldes, at Air Greenlands redningshelikopter af typen EC-225 har operative begrænsninger ved temperaturer under 30 grader.

Det oplyser forsvarsminister Morten Bødskov (Soc.) til folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- EC-225 redningshelikopterens operative begrænsning ved temperaturer under minus 30 grader har medført behov for at flytte Search and Rescue beredskabet fra Kangerlussuaq til Ilulissat i perioden december til marts i både 2020/2021 og i 2021/2022.

- Har ikke haft negativ indflydelse

- Flytningen af helikopterberedskabet har ikke haft negativ indflydelse på gennemførte Search and Rescue operationer, oplyser ministeren i et skriftligt svar til Chemnitz Larsen.

Der står videre, at der er sat gang i en opdatering af de to helikoptere, og når den er gennemført, vil det ikke længere være nødvendigt at flytte på grund af kulde.

Ministeren har indhentet svaret fra Forsvarskommandoen, fordi Aaja Chemnitz Larsen har spurgt til erfaringerne med de to nye helikoptere, som Air Greenland har taget i brug i beredskabet. Air Greenland arbejder på en kontrakt for forsvaret.

Kan flyve direkte over indlandsisen

Forsvarskommandoen vurderer overordnet, at den nye helekoptertype har været med til at styrke beredskabet. Bland andet fordi den har længere rækkevidde end den gamle S-61:

- EC225 redningshelikopterens rækkevidde medfører, at den kan flyve over indlandsisen og indsættes i Search and Rescue operationer på Grønlands østkyst. Den tidligere S-61 redningshelikopter måtte flyve via Narsarsuaq i Sydgrønland for at tanke, for herefter at nå Grønlands østkyst.

- Den nye redningshelikopters større rækkevidde forbedrer således anvendelsen i Search and Rescue operationer. Grønland har med EC-225 redningshelikopteren fået en bedre redningskapacitet, da helikopteren i højere grad end tidligere er indrettet som redningshelikopter med kraftige lys, dual-hoist, kabine til patienter, større hastighed og længere rækkevidde. står der i svaret til Aaja Chemnitz Larsen.