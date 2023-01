Rederier advarer: Der er for alvor udsigt til overkapacitet i fiskeflåden

Redaktionen Lørdag, 28. januar 2023 - 15:30

Fra flere rederier i fiskerierhvervet bliver politikerne nu advaret om, at der for alvor vil blive overkapacitet i den grønlandske fiskeflåde, hvis Naalakkersuisut senere i år gennemfører sin beslutning fra december 2022 om at tildele en kvote på 7.500 tons torsk i Østgrønland til et nyt rederi.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det kan få store økonomiske konsekvenser for både rederierne og det grønlandske samfund, hvis fiskeriet ikke længere er økonomisk bæredygtigt

Det påpeger to aktører i fiskerierhvervet i dag over for Sermitsiaq. En af dem er direktør og medejer af rederiet Sigguk A/S, Frans Heilmann.

