Rederi sagsøgt for søkabelbrud

Redaktionen Mandag, 22. juni 2020 - 13:02

KNR har fået indsigt i stævningen hos Retten i Grønland, og det fremgår, at to besætningsmedlemmer fra rejetrawleren henvendte sig til Tele-Post dagen efter, at søkablet blev revet over.

- Den ene var skipperen på skibet, som forklarede, at de havde sejlet i området, hvor bruddet på søkablet var sket. Han fortalte også, at skibet var stødt på noget, da besætningen trawlede efter rejer på havbunden, men at besætningen troede, at det var et gammelt trawlnet, som lå og flød på havbunden. Besætningen øgede derfor motorkraften, indtil skibet rev sig løs, skriver KNR om sagen.

Direktør afviser

Ifølge KNR har rederiets direktør imidlertid afvist, at et af dets trawlere skulle stå bag bruddet.

Tele-Post forklarer i stævningen, at en af deres sagkyndige, der undersøgte søkabelbruddet, har vurderet, at søkablet blev hevet op over vandoverfladen og efterfølgende skåret over. Kablet lå i en dybde på mellem 200 og 300 meter.

Der er endnu ikke sat dato for, hvornår erstatningssagen skal behandles af Retten i Grønland, oplyser KNR.