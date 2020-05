Redegørelse: Sådan kan genåbningen foregå

Merete Lindstrøm Onsdag, 20. maj 2020 - 05:43

Rettet 07.36. Scenarie to indeholder ikke 14 dages karantæne, red.

Naalakkersuisut har mandag offentliggjort en redegørelse, som skal ligge til grund for diskussionen i Inatsisartut om, hvordan åbningen til omverdenen skal foregå. I redegørelsen er en stor del af de tiltag, der er blevet indført siden, coronakrisen begyndte, beskrevet.

Redegørelsen omhandler både økonomiske, sundhedsmæssige og samfundsmæssige påvirkninger af situationen.

Redegørelsen kan findes HER

I sidste uge meldte Naalakkersuisut tre åbningsfaser ud. I den sammenhæng lagde Kim Kielsen op til, at medlemmerne af inatsisartut får mulighed for at diskuttere og komme med input, før Naalakkersuisut beslutter, hvornår første fase sættes i gang.

Ud over redegørelsen er der til punktet på dagsordenen et oplæg fra formanden for naalakkersuisut, hvor han lægger op til debatten blandt de folkevalgte.

- Nu er tiden inde til at overveje, hvordan vi åbner til omverdenen. Vi har nu fastlagt inddæmningsstrategi, beredskaber, kommunikationsplan og er forberedte. Tiden er således inde til, at vi kigger fremad og i fælleskab vurderer, hvordan vi går videre herfra i forhold til situationen, lyder det fra Kim Kielsen.

Krav for åbning

I notatet anbefaler Naalakkersuisut, at man vælger scenarie to ud af fem foreslåede. Det indeholder følgende krav for første fase af åbningen.

Test mellem 5 og 2 døgn før afrejse fra Danmark (tidspunkt afhænger af lokale testmuligheder)

Test 5 døgn efter ankomst fra Danmark

Karantæne frem til testresultat 5 dage efter ankomst fra Danmark

Test ved symptomer efter ankomst.

Ved dette scenarie, vurderes konsekvenserne således:

Sundhedsmæssig risiko: Middel

Samfundsmæssig belastning: middel

Social belastning: lav

Et vigtigt krav, for at åbningen overhovedet kan anbefales, er, at smittetrykket i Danmark er faldende.

Hvis der begynder at komme flere smittede, vil en gradvis åbning ikke kunne anbefales her i landet, lyder det i redegørelsen. Der ud over er det vigtigt, at befolkningen forstår, at en genåbning til omverdenen betyder visse risici, og at hver især må tage ansvar for samfundet, står der.

- Vi må erkende, at en stor del af ansvaret for forebyggelse af smitten ligger hos befolkningen. Smitterisiko er lavere, hvis befolkningen følger anbefalingerne (…) Det betyder at social adfærd er meget afgørende for, hvilken situation der kommer, skriver formanden.

Kim Kielsen slutter af med en opfordring til sine kollegaer i salen:

- Jeg forventer og håber, at alle inatsisartutmedlemmer vil komme med konstruktive forslag. Lad denne sag omhandle, hvad vi politisk kan stå indenfor og ikke, hvad der skiller os ad.