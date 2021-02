Redegørelse: Betjente skød to gange mod mand

Redaktionen Torsdag, 04. februar 2021 - 11:49

Hver eneste dag og nat er politiet på gaden. Ofte havner betjentene i højspændte situationer. Med vold og husspektakler. I værste fald livstruende situationer.

Det skriver avisen AG.

Set i det lys må det siges, det er sjældent, at borgerne føler sig så dårligt eller uretfærdigt behandlet, at de klager over politiets opførsel.

Det bekræftes af Rigsadvokatens beretning om netop politiklager. En beretning, som i midten af januar er blevet afleveret til Folketinget.

Skud

I en dramatisk sag valgte politiet at affyre skud mod en mistænkt person. Han blev ramt i armen. Balladen opstod, da der indløb en anmeldelse om, at manden gik rundt i byen med en jagtkniv og skabte utryghed, blandt andet inde på sygehusets gange og foran et supermarked.

I Rigsadvokatens redegørelse er hændelsesforløbet gengivet i detaljer.

– Flere gange under forløbet anråbte betjenten manden og bad ham om at lægge kniven fra sig og standse sit forehavende. Betjentene forsøgte i alt tre gange at eksponere ham for peberspray, dog uden at det havde den ønskede virkning.

