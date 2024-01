Redaktøren anbefaler: Besøgsrekord på kunstmuseer

Inge S. Rasmussen Lørdag, 20. januar 2024 - 08:13

- Vi jubler, fordi det er en indikation på, at folk vil os. Og rigtig mange af dem, der er kommet sidste år, er helt almindelige voksne.

Der er en mærkbar og forståelig begejstring at spore hos museumsleder Nivi Christensen og museumsinspektør Hanne Kirkegaard i det relativt lille, kommunalt ejede Nuuk Kunstmuseum.

På årets korteste dag, 21. december sidste år, nåede museet nåede en væsentlig milepæl i form af 7.000 gæster i løbet af 2023. I en by med omkring 20.000 indbyggere må det siges at være ganske pænt.

Besøgstallet har været jævnt stigende hen over årene, siden Nivi Christensen blev leder i 2015 og begyndte at føre statistik over, hvor mange der lagde vejen forbi museet.

Udgangspunktet i 2015 var et samlet antal gæster på 2.716. Året efter steg det eksplosivt til 6.570. Corona fik tallet til at falde brat, men herefter lød besøgstallet sidste år helt konkret på 7.154 gæster. Tallet omfatter voksne, børn, elever og events.

Én ting er imidlertid de fysiske gæster, personerne, der træder ind ad døren på Kissarneqqortuunnguaq 5 i Nuuk. Noget andet er alle de personer, som museet når ud til i form af fysiske og digitale arrangementer og foredrag uden for hovedstaden og Grønland.

- I nogle tilfælde får de nærmest bedre information om museet end almindelige besøgende fordi de hører os snakke i en time om vores arbejde. Og de (tilhørerne, red.) er jo ikke med i de 7.000 gæster, påpeger Nivi Christensen.

Mens hun og kollegerne godt kunne tænke sig flere skolebesøg og grupper, er det en stor tilfredsstillelse at konstatere, at stigningen gælder de almindelige besøgende frem for ”event-gæsterne,” der dukker op, når der er ferniseringer eller konkrete arrangementer.

Færre, men bedre

En fernisering trækker typisk 200-300 mennesker og kan derfor hurtigt få besøgstallet i vejret.

Men hen over årene er der blevet færre ferniseringer, og dermed udstillinger. Til gengæld er de udstillinger, museet tilbyder, af bedre kvalitet, vurderer Nivi Christensen.

- Der er nu flere af dem, der kommer bare for at se museet som det er, uden at vi laver noget vildt og voldsomt. Det er hr. og fru Nuuk, der besøger os, og det er noget af det, jeg er rigtigt stolt over, er vokset over årene og sidste år, siger museumslederen.

Nuuk Museum opgør ikke konkret, hvorfra gæsterne kommer, men ifølge museets ansatte er det herboende, mange midlertidigt bosatte i Nuuk, som for eksempel sundhedsansatte, der gør flittigt brug af kunstmuseet.

- Mange af de korttidsansatte har ikke familie og venner, der optager dem i weekenden. Så de besøger os, og de gør det, fordi folk har anbefalet dem at gå herhen, siger Hanne Kirkegaard og Nivi Christensen, som tilføjer:

- Når vi jubler, er det fordi det betyder, at vi i højere grad får lokal forankring. Jeg er kæmpestolt af, at vi har skabt en stemning, som folk har lyst til.

Ej krydstogtgæster

I rekordtallet ses dog kun en mindre stigning hos krydstogtgæsterne.

Man kunne ellers forledes til at tro, at sidste års rekord for krydstogtanløb ville have sat sine tydelige spor også hos kunstmuseet. Forklaringen skyldes formentlig, at der sjældent ikke er tid og hverken fysisk eller mentalt overskud til mere end ét museum, når en gæst går i land og har fem-seks timer inden afgang til næste by langs Grønlands kyst.

Og skal man nøjes med et enkelt museum, vinder Grønlands Nationalmuseum. I hvert fald når det gælder de kæmpestore flydere med flere tusinde krydstogtgæster. De mindre skibe, der ligger til i længere tid, har gæster med lyst og overskud til flere oplevelser. Og de kommer forbi, lyder det fra Nuuk Kunstmuseum.

- Vi oplever et stort engagement hos vores gæster, når vi møder dem og har rundvisninger. De har helt klart valgt os til, siger Nivi Christensen.

Museet har fra starten valgt ikke at fokusere på turisten, men på befolkningen. Og det er i museumslederens øjne forklaringen på, at museet føles relevant for folk, der bor her.

Flere mål

Nuuk Kunstmuseum med en årlig bevilling på 1,5 million kroner fra Kommuneqarfik Sermersooq laver meget andet end udstillinger.

Derfor er besøgstallet et ud af flere målsætninger for museet. Et andet mål er international eksport af og fokus på Grønlands kunst samt at aktivere Nuuk på en anden måde i form af udendørs projekter.

Hvad man desuden indtil videre ikke har ført statistik over, er de mange henvendelser og forespørgsler, museet får om alverdens ting. Men det bliver ændret i år, oplyser Nivi Christensen. Hun forklarer, at det blandt andet handler om vurdering eller køb af konkrete værker. Andre drejer sig om ideer og forslag til udstillinger med grønlandske kunstnere, eller om museet har et kunstnerresidens.

- Det er svært at rapportere på alle de henvendelser. Men for eksempel hjælper vi nu med at sende to værker af Inuk Silis-Høegh til en udstilling i Santa Fé. Et samarbejdsprojekt, der sikrer eksport af grønlandsk kunst til andre steder. Og det har ikke tidligere indgået i besøgsstatistikken, påpeger Nivi Christensen.

De over 7.000 gæster i 2023 fordelte sig nogenlunde ligeligt over hele året, der blandt andet bød på museets store retrospektive soloudstilling med Julie Edel Hardenberg, som løb hen over sommeren og efteråret. Derudover var der små pop-up udstillinger med værker af Anne-Birthe Hove samt Nuuk Nordisk Kulturfestival, hvor museet traditionelt havde mange arrangementer.

I øjeblikket og frem til 28. januar udstiller Isle Hessner med titlen Aallaaseqarneq (det at have skydevåben, red.) og museet har – traditionen tro – også åbent fra 13-23 på kulturnatten den 20. januar med kunstworkshop for børn og omvisninger.

Vildt 2024

I år bliver et vildt år, bebuder Nivi Christensen.

Af flere årsager: Den 15. februar åbner udstillingen med billedkunstner Lisa Kreutzmann fra Kangaatsiaq og hendes fascinerende værker inspireret af den mytologiske grønlandske dyreverden.

Lisa Kreutzmann-udstillingen afløses 18. maj af ”Illoqarfik” (byen på dansk, red.). En udstilling, der udfordrer forestillingen om, at naturen altid fylder i grønlandsk kunst. Imidlertid – når man går tilbage i historien - fylder prospekter over byen i mange værker, der er udformet fra Grafisk Værksted, forklarer Nivi Christensen.

- Derfor undersøger vi byprospekterne og tager det i fokus, siger hun.

Maj er en travl måned med flere mærkedage for museet; dels er der den 18. maj den årligt tilbagevendende Internationale Museumsdag, dels har Nuuk Kunstmuseum fødselsdag den 22. maj. I år er det 19 år siden, at entreprenør, salige Svend Junge forærede sin kunstsamling til daværende Nuup Kommunea.

Kunstglade gæster må desuden forberede sig på, at Nuuk Kunstmuseum vil være lukket i nogle måneder i efteråret. Der skal nemlig ske en re-ophængning af museets værker, bebuder museumslederen.

Nye værker

Årsagen er til dels, at museet gennem de senere år har indkøbt flere kunstværker, som er forsøgt inkorporeret i den allerede eksisterende samling af værker.

- Men nu kan vi ikke rigtig ”motionere” flere værker ind. Så vi er nødt til at lave en nyophængning, siger Nivi Christensen.

Museet har blandt andet til det formål fået en ”stor og flot” pose penge fra Bikubenfonden og Nordisk Kulturfond, hvilket betyder, at der kan ansættes en ekstra medarbejder, så der vil være 3,5 ansatte i stedet for de nuværende 2,5 fastansatte.

En anden ting, der skal ske, er en videreudvikling af museets formidling. Det gælder blandt andet den gratis audioguide på tre sprog, som man kan høre på museet eller via museets hjemmeside. Den er strakt så langt, man kan med de nuværende værker. Der skal nye til.

- Selv om det lyder dramatisk, for værkerne skal jo ned og hænges om, så har vi jo gjort det før. Og vi har altså købt fantastiske værker, siger Nivi Christensen.

Blandt de nye værker, vi kan glæde os til, er af Pia Arke og Mike Lynge. Og Ivìnguak’ Stork Høeghs flagprojekt med zebraerne.

- Vi har med vilje valgt mere eksperimenterende værker. Som ikke er malerier på væggen, men mere performative værker. Det kræver lidt ekstra at sætte det ind i en samling. Men det er nødvendigt, hvis vi skal have en retvisende samling af Grønlands samtidskunst, fastslår museumslederen.