Redaktøren anbefaler: Verdens bedste publikum

Niels Ole Qvist Lørdag, 16. december 2023 - 08:13

FREDERIKSHAVN: Hvordan ser det egentlig ud, når stormagten Kina med 1,4 milliarder indbyggere tørner sammen mod miniputten Grønland?

Ja, man skulle faktisk tro, at størrelsesforholdet var det omvendte lørdag aften i Arena Nord. For mens det var svært at øjne en eneste kinesisk håndboldfan i hallen, så var de grønlandske roligans atter massivt repræsenteret for at bakke op om deres yndlinge.

Udenfor var der regn og rusk i luften, og de frederikshavnske gader var som støvsuget for folk. Men indenfor var stemningen høj på de to tribuner, hvor der blev viftet med Erfalasorput og jublet intenst ned mod spillerne fra Grønland og Kina, da de entrede banen i deres første indbyrdes møde nogensinde.

På plads var også håndboldforbundets formand, Carsten Olsen, som har fulgt alle holdets VM-kampe i Norge og Danmark.

- Det er helt utroligt med opbakningen både her i Frederikshavn og i Stavanger, sagde han til AG´s udsendte.

- Men det er en svær kamp. Kineserne er meget atletiske og hurtige, tilføjede han, inden han igen skyndte sig ned til sin plads, som han i øvrigt havde meget svært ved at sidde stille på. Hver gang Grønland scorede, fløj han op som en fjeder med begge arme over hovedet.

Utroligt sjovt

Overalt har de grønlandske roligans og landsholdets attitude gjort indtryk. Den internationale presse og modstandere har rost grønlænderne for at skabe fantastiske rammer om kampene.

- De har vundet hearts and minds hos alle håndbold-elskere, noterede de udenlandske aviser.

- Det var utroligt sjovt at spille mod Grønland. Stemningen på holdet og blandt og fansene oplever man ikke så tit på Island, udtalte Islandske Katla María Magnúsdóttir til avisen Morgunbladid.

Også den grønlandske stregspiller, Ivana Meincke, var bevæget over støtten. Hun spiller til dagligt for den islandske klub Stjörnun og blev efter Islandskampen interviewet af MBL.is.

- VM er stort for os alle, og denne turnering hjælper os til at vokse i fremtiden. Jeg er fuldstændig målløs over vores supporters.

Over for AG hæfter landstræneren sig ved, at fansene ikke lod sig påvirke af nederlagene, men ukueligt fortsatte med at juble ved hvert positive kampmoment.

- Publikum har hjulpet os hele vejen. Vi skylder dem en kæmpe tak, siger Anders Friis.

KNR´s tidligere direktør Karl-Henrik Simonsen var en af de mange, som jublede med i Arena Nord. I hans tilfælde indebar det en flere timer lang køretur fra hjemmet i det midtjyske.

- Vi er her som familie, og det er dejligt at opleve stemningen. Holdet har haft det svært rent sportsligt. Men de har kæmpet for sagen. Det er flot, bemærkede han.

Historisk bedrift

I lørdagens aftenkamp mod Kina lagde Grønland igen ud med en stærk start. Efter de første fem minutter stod det 3-3. Men så mistede holdet ildkraft, og de næste 20 minutter havde forsvarskæden ikke noget effektivt modtræk mod de smukt kombinerende og hurtige kinesere. Efter pausen kom der mere fremdrift i spillet, og et par flotte mål af anfører Ivaana Holm gav fornyet energi.

Under hele slutrunden har Grønland udvist en imponerende evne til at fortsætte med at fighte med et smil på læben og støtte hinanden, selv når målene er tordnet ind i den anden ende. Mod Kina demonstrerede holdet også sit »speciale« - at juble vildt over hver eneste scoring. Energien gav bonus, da der langsomt blev hentet ind på Kina. På et tidspunkt var forskellen kun seks mål.

Grønland har deltaget ved 2 verdensmesterskaber gennem tiderne. Sidst var i Italien i 2001. Det er i alt blevet til 10 kampe – og lørdagens resultatet mod Kina, 24-32, er mere end godkendt. Det var holdets hidtil bedste resultat ved VM, og samtidig var det en tangering af kvinderens hidtil bedste VM-resultat nogensinde, nemlig 19-27 mod Japan i 2001.

Ivalu Bjerge præsterede endnu engang på et meget højt niveau og blev kåret som Kampens Spiller. Hun var efter Kina-opgøret noteret for i 16 mål. Mandagens kamp mod Paraguay blev spillet efter AG´s deadline.