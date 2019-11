Red Barnet: Årets frivillig er kåret

redaktionen Lørdag, 16. november 2019 - 14:47

Petrine Andersen modtog frivilligprisen da Red Barnet Grønland mandag afholdt deres årlige fejring af foreningens frivillige kræfter.

Hun modtog prisen for sine gode samarbejdsevner og sit engagement for børn og unges trivsel i Grønland, skriver Red Barnet Grønland i en pressemeddelelse.

- Frivillighed har ikke bare en positiv effekt i form af det arbejde du gør for samfundet. Forskning på området viser, at mennesker der arbejder frivilligt også har en høj grad af lykkefølelse, sagde formanden for Red Barnet Jonna Ketwa i forbindelse med uddelingen af prisen.

- Som frivillig lærer man også om demokrati; det at forhandle med andre, bygge netværk og bidrage i bredere beslutningsprocesser bidrager alt sammen til lykke, siger forskere. Frivilligt arbejde forbedrer dermed sociale evner og din sociale intelligens er langt vigtigere for personlig lykkefølelse end din 'skoleintelligens', lød det fra formanden for Red Barnet Grønland.