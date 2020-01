Red Barnet og Selvstyret i samarbejde: Kampen mod seksuelle overgreb fortsætter

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 16. januar 2020 - 12:24

Red Barnet Grønland og Styrelsen for forebyggelse og sociale forhold er gået sammen i kampen for at styrke indsatsen mod seksuelle overgreb.

Det sker efter Naalakkersuisuts opfordring.

Det skriver Red Barnet Grønland i en pressemeddelelse.

- Som NGO kommer vi i Red Barnet Grønland i direkte kontakt med både børn, unge og voksne, og kan der brede budskaberne og gå i dialog med borgerne om, hvordan vi støtter hinanden i at sætte grænser og stoppe overgreb mod børn, siger formand for Red Barnet Grønland, Jonna Ketwa i en pressemeddelelse.

Samme vision

Red Barnet Grønland oplyser i sin pressemeddelelse, at de deler samme vision og målsætning om at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn.

- Derfor ser begge parter et godt og relevant fundament for et samarbejde, hvor fagligheden i de ni hæfter koordineres med blandt andet Killiliisa-håndbogen om seksuelle overgreb, som Styrelsen nyligt har udgivet.

Samtidig påpeger organisationen, at Naalakkersuisuts Killiliisa-projektet er i overenstemmelse med Red Barnet Grønlands vision og målsætninger.

- Seksuelle overgreb kan for mange være et tabu at tale om. Samarbejdet har derfor til formål at udvikle og implementere overskueligt og konkret materiale, der både oplyser og gør det nemmere for folk at handle på kendskab til seksuelle overgreb.

- Dette gøres blandt andet via udfærdigelsen af ni hæfter, der hver har en specifik målgruppe; eksempelvis børn og unge, forældre, myndigheder, lærere samt seksualkrænkere over og under 18 år, oplyser Red Barnet Grønland i en pressemeddelelse.

Red Barnet Grønlands andre indsatser på området indbefatter blandt andet temaaftner, skolebesøg, oplæg i virksomheder og institutioner samt udvikling af en kort tegnefilm, der handler om at sætte personlige og fælles seksuelle grænser.