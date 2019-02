Red Barnet intensiverer kampen mod mobning

redaktionen Onsdag, 20. februar 2019 - 17:55

Mobning er et stort problem for børn og unge i Grønland, viser flere undersøgelser, og mobning er et af de hyppigste årsager til, at børn henvender sig til MIO’s SMS-rådgivning.

Derfor har Red Barnet Grønland valgt at have særligt fokus på netop mobning.

- Det kræver en fælles indsats at komme mobning til livs, skriver Red Barnet Grønland i en pressemeddelelse, der er klar til at udrulle kampagnen mod mobning for hele 2019.

Plads til alle

Mobning påvirker negativt børns trivsel og udvikling, har store konsekvenser for deres selvværd og kan give varige mén, siger formanden for Red Barnet Grønland, Jonna Ketwa

- Mobning er traumatiserende; alle børn, der oplever mobning, tager det med sig i livet. Undersøgelser har vist, at det bedste middel mod mobning og social eksklusion er tolerante og positive fællesskaber, hvor der er plads til alle børn, siger hun i en pressemeddelelse.

Alle årets projekter har derfor fokus på: Gode fællesskaber med plads til alle.

Her ses Red Barnet Grønlands aktiviteter i løbet af 2019: