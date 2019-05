Reager hurtigt på symptomer på øjensygdom

Ritzaus Bureau Lørdag, 18. maj 2019 - 11:33

Begynder synet at svigte, når du læser eller kører bil, så kan det være, at det er tid til nye briller.

Men der kan også være tale om en af de øjensygdomme, som rammer mange med alderen. Og i så fald skal du reagere hurtigt.

Skader forårsaget af sygdomme som grøn stær og AMD - alderspletter på nethinden - kan nemlig ikke repareres.

Men du kan bremse udviklingen, fortæller Carsten Edmund, der er øjenlæge og formand for Øjenforeningen.

- Vi ser desværre, at mange af patienterne kommer for sent, siger han.

I værste fald kan det betyde, at man mister synet. Så er du over 45 og oplever en forværring, skal du blive undersøgt, fastslår han.

Ofte vil det være "gammelmandssyn", som er et udtryk for, at linsen i øjet bliver stivere med alderen. Det kan løses med et par nye briller.

Men har du grøn stær, er det til gengæld anderledes alvorligt. Sygdommen gør, at synsnerven langsomt visner, siger Carsten Edmund.

- Det kan give betydelige synsdefekter, og nervetrådene kan ikke genoprettes, siger han.

Derfor skal grøn stær, der typisk viser sig som udfald i synsfeltet, behandles hurtigst muligt. Det gør man blandt andet med øjendråber, der nedsætter trykket i øjet.

En anden hyppigt forekommende øjensygdom er AMD, hvor nogle af cellerne i nethinden går til grunde, forklarer Toke Bek, klinisk professor på Øjenafdelingen på Aarhus Universitet.

- Det er aldersslid, og man opdager det, ved at synet bliver dårligere, siger han og tilføjer, at der findes to former for AMD: den våde og den tørre.

Den våde, som er den mest alvorlige, betyder, at der kommer nye blodkar i øjet.

- De er meget destruktive og kan forårsage formforvrængninger. Det kan vise sig, ved at naboens flagstang slår buler, siger Toke Bek.

Her kan man behandle med medicin, der sprøjtes direkte ind i øjet.

Den tørre version af sygdommen er knap så aggressiv. Her kan man ifølge Øjenforeningen sænke risikoen for forværring med forskellige vitaminer. Det skal ske i samarbejde med en øjenlæge.

Den mest almindelige øjensygdom i Danmark er grå stær. Den viser sig også ved, at man bliver dårligere til at se, ligesom dobbeltsyn og blændingsgener er blandt de almindelige symptomer.

Sidstnævnte vil for eksempel vise sig, hvis du kører bil om natten og kommer i problemer, når du møder en modkørende bilist, forklarer Toke Bek.

Men modsat de to andre øjensygdomme kan grå stær fjernes ved en operation.

- Og det gør ingen forskel, hvor fremskreden den er, siger han.

Under operationen fjernes den beskadigede linse og erstattes med en af plastik.

