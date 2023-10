Rasmus Willumsen-haus åbner i Tyskland

Jensine Berthelsen Onsdag, 18. oktober 2023 - 15:47

Grandnevø til Rasmus Willumsen, Johan Willumsen er endnu engang på vej til Tyskland. Første gang han tog til Tyskland var i 2019 i forbindelse med første spadestik til Rasmus Willumsen-haus, som skal være et teknisk center for Alfred Wegener Instituttet i Bremerhaven, Tyskland.

Johan Willumsen fortæller, at han ellers skulle følges med sin onkel, der er Rasmus Willumsens nevø, Hans Peter Willumsen. Men på grund af trafikale problemer kommer Hans Peter Willumsen ikke med til åbningsarrangementet, der ifølge Johan Willumsen sker torsdag den 19. oktober.

- Det er ærgerligt at min onkel, Hans Peter som er det tætteste familiemedlem (nevø, red.) til Rasmus ikke når frem til åbningsceremonien. Men jeg er meget glad for, at jeg som grandnevø er blevet inviteret igen, denne gange til åbningen af huset, siger Johan Willumsen til Sermitsiaq.AG, umiddelbart før sin afgang fra Grønland med destination til Bremerhaven i Tyskland.

Her et billede, da første spadestik blev taget til huset:

Den 25. april 2019 blev det første spadestik til Rasmus Willumsen-haus taget. På billedet ses også Rasmus´s nærmeste slægtninge Hans Peter og Johan Willumsen. Nu er huset færdig og vil fra torsdag være i fuld funktion som teknisk center. Kathrin Doepner

Wegener var meget glad for Willumsen

Man skal tænke sig tilbage til 1930 og tænke sig til et af verdens vildeste og barskeste naturområde, Indlandsisen, for at forstå båndet mellem den verdensberømte polarforsker Alfred Wegener og hans grønlandske ekspeditionsmakker, hundefører Rasmus Willumsen.

Willumsen deltog nemlig i 1930 som hundefører i Alfred Wegeners 3. Tyske Grønlandsekspedition til Grønlands indlandsis. Men de to omkom lige efter hinanden.

Det sidste billede af Alfred Wegener sammen med Rasmus Willumsen. Alfred Wegeners Institut

Ifølge Wegeners omhyggelige dagbog overlevede de to ikke ekspeditionen, for de døde lige efter hinanden, først Wegener, som Willumsen begravede omhyggeligt og senere Willumsen selv, der forsvandt og aldrig blev fundet. Wegeners grav blev fundet senere og med i graven var alle Wegeners skrevne notater, så det er med sikkerhed vidst at de ikke overlevede de enorme storme de to var udsat for i forsøget på at nå frem til forskningsstationen Eismitte.

Alfred Wegener har i mange af sine notater givet udtryk for sin respekt og tillid til Rasmus Willumsen.

I et brev af 6. oktober 1930 skrev Wegener blandt andet i et notat: ”[...] Jeg beder Dem [...] sørge for, at der også er et ur til rådighed for Rasmus, som følger os videre.

Huset skal bruges til havforskning

I forbindelse med første spadestil til Rasmus Willumsen-haus, sagde Dr. Karsten Wurr, der er administrativ direktør Alfred Wegener Instituttet, Helmholtz Center for Polar- og Havforskning:

- Det tekniske center vil yde et væsentligt bidrag til at forbedre den tekniske innovationskapacitet inden for hav- og is-observation. Formålet med AWI er at samle den eksisterende videnskabelige og tekniske ekspertise spredt over hele byen og at forbedre arbejdsprocesser gennem fælles brug af laboratorier og værksteder. At arbejde under ét tag muliggør et tæt videnskabeligt samarbejde mellem ingeniører og jordsystemforskere, elever og lærere og styrker AWIs innovative styrke inden for forskning og udvikling inden for hav-observation.