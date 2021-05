Rasmus Lyberth: Nu orker jeg ikke mere

Redaktionen Onsdag, 26. maj 2021 - 16:02

On the road again!

Sådan har livet været for folkesangeren og charmebøffen Rasmus Lyberth i mere end 40 år. Ofte på farten. På en turné fra by til by, som aldrig sluttede.

Men nu er han snart nået til vejs ende.

– Jeg orker ikke mere. Ikke de store koncerter. Jeg er færdig med at knokle fra tidlig morgen til sen aften, som man er nødt til at gøre ved den type arrangementer. Det er slut nu med turnélivet, siger han til AG.

Når forårets planlagte koncerter i Danmark er overstået, mangler han kun den sidste »grande finale«, nemlig dét, som så nærmest bliver den store afskedskoncert i Nuuk i august, hvor han samtidig fejrer sin 70-års fødselsdag.

Er du nu helt sikker på den her beslutning?

– Ja, det tror jeg, svarer han.

Kommer du ikke til at savne det liv – damerne, som kaster deres trusser op på scenen?

Rasmus Lyberth svarer ikke, men han sprutter af grin, og man forstår, at han trods alt ikke er Tom Jones.

