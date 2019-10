Rasmus Lyberth: Det bedste jeg har lavet

Knud Fl. Larsen Lørdag, 05. oktober 2019 - 08:47

Rasmus Lyberth har både skrevet musik og tekster til de tolv sange, der er kommet med på albummet. Stilen er lidt anderledes, end den stil, som har kendetegnet mange af de tidligere album. Meget personlige tekster blandt andet om kærlighed, politik, klima, glæden ved livet, lykken og meget mere.

Det klæ’r Rasmus Lyberth at være lidt mere moderne og synge om nogle af de mange ting, som optager os mennesker og også at være lidt mere politisk.

En klimasang / Anoraannguummi supimmatit for eksempel, kærlighedssangen Dit varme kys / Asanninnvit kunia eller det første nummer på CD’en Pavani om livets mening. Numrene er moderne og friske med inspiration fra både rock og jazz.

På flere af numrene er det tydeligt at høre, at Rasmus Lyberth i snart mange år har spillet sammen med to meget dygtige afrikanske musikere. Rytmen er på plads.

Først melodien

I en samtale i Nordatlantisk Hus i Odense, mens Rasmus Lyberths nye sange kommer ud af højttalerne, fortæller han meget veloplagt om de år, det har taget at lave sangene.

- Jeg laver først musikken. Når det enkelte nummer er ved at være klar, kan jeg fornemme, hvor det er melodien vil hen, og så kommer teksten. Det er noget med, at melodien og teksten skal modnes sammen.

- Det er altid meget vigtigt for mig at lave en optimistisk vinkel på mine sange.

Den bedste CD

Rasmus Lyberth er ikke i tvivl, når han udnævner den nye CD Inuunerup Oqarfiganga / Livet skal leves på ny til at være den bedste, han nogensinde har lavet.

- Det er det hele, der er gået op i en højere enhed. Teksterne. Musikken. De 12 numres rækkefølge og oversættelserne.

Det er tydeligt at høre, at der er blevet eksperimenteret en hel del. Det er også tydeligt at høre, at de forskellige musikere alle har sat deres aftryk på det endelige resultat.

To numre er på dansk

Rasmus Lyberth Bands normale besætning: Jane Clark violin, Alain Apaloo guitar, Kristoffer Jul Reenberg hammond orgel, Ulrik Skytte Andersen bas og Ayi Solomon percuission er på CD’en udvidet med Nina Kreutzmann Jørgensen, som synger kor og Christina Dahl med en meget vellydende saxofon.

Til tekstoversættelserne har Rasmus Lyberth arbejdet sammen med sin kone Annette Bogø Lyberth. To af numrene er på dansk.

Livet er dejligt

Rasmus Lyberth har mange gange igennem årene fra scenen fortalt sit store publikum, at livet er dejligt. Det bliver også sagt flere gange under vores samtale.

- Jeg er så taknemmelig for det liv, jeg har fået. Jeg har oplevet så mange ting. Jeg får mange henvendelser også fra unge mennesker, som med mange dejlige fortællinger, siger, hvor glade de er for at høre min musik. Det gør mig naturligvis glad og meget taknemmelig.

Verden skal vide

Rasmus Lyberth har altid været en fornem ambassadør for Grønland. Med Rasmus Lyberth er grønlandsk ikke et lille sprog.

- Luk øjnene, så kan I forstå, hvad jeg synger, har Rasmus Lyberth sagt et utal af gange fra scenen, når han under en af sine mange koncerter har rullet sig ud.

Der er kun et ord, som falder mig ind, når jeg lytter til Rasmus Lyberths nye CD: Verdensmusik

- Verden skal vide, at der i Grønland findes så mange fantastiske mennesker. Jeg er stolt af at være grønlænder, slutter Rasmus Lyberth vores samtale til tonerne fra CD’en.

Festival-aktuel

Rasmus Lyberth kan opleves i Nuuk søndag. Med en solokoncert på søndag i Katuaq i forbindelse med musikfestivallen Akisuanerit.

