Rasmus Lyberth nomineret til musikpris

Albummet Inuunerup Oqarfigaanga/Livet skal leves på ny af Rasmus Lyberth er en ud af 12 værker, der er blevet nomineret til Nordisk Råds musikpris.

Albummet udkom sidste år.

På nordisk råds hjemmeside er begrundelsen for værkernes nominering ”for dere høje kunstneriske niveau”.

Nomineringerne repræsenterer et bredt spektrum af den nordiske musik og blev hyldet under offentliggørelsen:

- Alle tolv projekter er forenet af en teknisk kompromisløshed og et brændende behov for at udtrykke noget gennem musik. Alle tolv fortjener et bredt publikum, og det håber vi, at vi kan bidrage til med denne liveudsendelsesiger musikjournalisten Andrew Mellor, der præsenterer nomineringerne.

De nominerede blev offentliggjort ved en digital liveudsendelse fra London og Kæbenhavn i dag den 16. juni.

Da Bartali Crew blev sidste år nomineret til prisen, men vandt ikke prisen.