Rasmus Lyberth modtager Nersornaat i sølv

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 23. august 2021 - 15:44

Den nu 70-årige sanger og sangskriver Rasmus Lyberth, har i dag fået overrakt Nersornaat i sølv af formanden for Inatsisartut, Hans Enoksen.

Rasmus Lyberth bliver hædret for sit store, kulturelle arbejde som sanger og sangskriver og for hans kulturelle indspark, der nu er en stor del af de grønlandske arv.

- Som en del af lykønskningen efter han fik medaljen fra Formanden for Inatsisartut, nævnte jeg bl.a., at vi har meget at takke ham for. Da han med sit virke har været en god ambassadør for landet og brugt vores kultur og sprog i hele verden. Og været med til, at give den næste generation troen på sig selv, som verdensborgere, skriver formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede på sin Facebookside.

Rasmus Lyberth holdt en koncert i Katuaq lørdag den 21. august i forbindelse med sin 70-års fødselsdag.