Rasmus Jarlov (K) - Grønland har ikke været en koloni i klassisk forstand

Anders Rytoft Onsdag, 06. juli 2022 - 07:40

Er det De Konservatives holdning, at Grønland aldrig har været en koloni?

Spørgsmålet, henvendt til Rasmus Jarlov (K), blev stillet af Qarsoq Høegh-Dam til et debatmøde i kulturhuset i Nuuk for nyligt - og det gik ikke stille for sig.

Det endte i en længere diskussion om definitionen af ordet koloni, fremfor det ønskede svar på, om Det Konservative Folkeparti og Rasmus Jarlov mener, at Grønland har været en koloni eller ej.

Et spørgsmål om definitionen

Sermitsisiaq.AG har forsøgt at få et mere konkret svar fra den konservative politiker.

Mener du, at Grønland har været en koloni eller ej?

- Det kommer an på definitionen af en koloni. Det har ikke været en koloni i en klassisk forstand. Grønland var bare en provins i det dansk-norske rige. Det lå lige ved siden af Island, som også tilhørte Danmark-Norge. Dermed lever det ikke i klassisk forstand op til definitionen på en koloni.

Rasmus Jarlov mener, at det er dem, som ikke er enige i hans vurdering, der så skal definere ordet koloni anderledes.

Vil ikke selv bruge ordet

Kan du forstå, at nogle mennesker kan blive stødt over, at du ikke anerkender, at Grønland har været en koloni?

- Næ. Det forstår jeg ikke. For det første kan jeg ikke forstå, hvorfor man gerne vil være en koloni. Og for det andet synes jeg, det er meget rimeligt, at dem, der spørger, om Grønland var en koloni, har et svar på, hvordan de selv definerer ordet koloni. Og det havde spørgeren jo ikke. Han kunne overhovedet ikke svare på, hvad han mente med udtrykket.

Jeg husker det sådan, at han tog udgangspunkt i en gammel femkroneseddel, hvor der på sedlen stod noget i retning af, at Grønland var en koloni af Danmark?

- Det er rigtigt, at man har brugt ordet koloni. Det kan man også godt, men jeg synes, det er vigtigt, at man definerer, hvad man mener med det. Jeg vil ikke selv bruge ordet, fordi det ikke passer med, hvad der står i ordbogen.

I ordbogen står der følgende om ordet 'koloni':

"Større landområde som en stat har erhvervet sig uden for sit eget oprindelige territorium, ofte i en anden verdensdel, og som står i et politisk og økonomisk afhængighedsforhold til denne stat."

Med den definition mener Rasmus Jarlov altså ikke, at Grønland har været en koloni.

Lav tilslutning i historiekredse

- Det er noget, han har fra Thorkild Kjærgaard.

Sådan lyder det fra Jens Heinrich, ph.d. i arktisk kultur-, sprog- og samfundsforhold fra Ilisimatusarfik, da han forholder sig til Rasmus Jarlovs tidligere udtalelse om, at det er diskutabelt, hvorvidt Grønland har været en koloni.

LÆS OGSÅ: Historiker: Grønland har aldrig været en koloni

Thorkild Kjærgaard, historiker og lektor, har argumenteret for, at Grønland aldrig har været en koloni.

- Inden for historiekredse er der ingen tilslutning til Thorkild Kjærgaards påstand, forklarer Jens Heinrich.

Grønland har været en koloni, konstaterer historikeren.

Hans udtalelse bygger blandt andet på, at Grønland var styret ude fra. Grønlændere havde ikke de samme rettigheder som i Danmark, og grønlændere var ikke borgere i det danske kongerige før 1953.