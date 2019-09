Rapport: Ti års klimakamp har været uden effekt

Walter Turnowsky Søndag, 22. september 2019 - 12:20

"Et tabt årti".

Sådan lyder den nedslående konklusion søndag i en ny rapport, der ser tilbage på de seneste ti års bestræbelser på at begrænse den globale opvarmning.

Rapporten er lavet af FN's Miljøprogram, Unep, der betegner de manglende resultater som "foruroligende".

Organisationen fremhæver blandt andet, at verdens samlede CO2-udledning fortsætter med at vokse, så den i 2017 ramte det højeste niveau nogensinde.

Foreløbige tal peger ifølge Unep i retning af, at trenden også fortsatte sidste år på trods af ambitioner om at knække kurven.

Faktisk står det så grelt til, at det nuværende CO2-udslip ligger på det niveau, som forskerne for ti år siden forudså, at vi kunne lande på, hvis verdens lande slet ikke indførte nye tiltag for at bremse klimaforandringerne.

- Vi er stort set der, hvor vi for ti år siden mente, at vi ikke burde ende, siger John Christensen.

Han er direktør for Unep DTU Partnership, der står bag den nye rapport, som udkommer lige op til FN's klimatopmøde i New York.

Udgivelsen er en slags opsamling på de ti år, hvor Unep årligt har lavet en såkaldt "Emissions Gap"-rapport. Her gennemgår FN-agenturet, om verdens landes klimaplaner er i trit med målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5-2 grader.

Det er de langtfra. Ambitionerne skal tredobles, hvis opvarmningen skal holdes under to grader. Hvis den skal holdes på 1,5 grader, kræver det en femdobling af den nuværende indsats.

Gabet mellem de konkrete klimaplaner og den overordnede målsætning har med andre ord aldrig været større.

- Hvis ikke der kommer mere ambitiøse klimaplaner, så taler vi ikke om opvarmning på halvanden eller to grader. Så er det nærmere tre grader eller mere. Det vil være enormt svært at tilpasse sig til at leve i sådan en verden, siger John Christensen.

Han peger på, at mulighederne for at knække CO2-kurven er til stede. Blandt andet er prisen på energi fra vind og sol faldet drastisk. Det kan erstatte olie og kul.

- Men vi skal i gang nu, understreger John Christensen.