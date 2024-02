Rapport: Tavshed forstærker og forlænger sorg

Dorthea Reimer-Johansen Tirsdag, 13. februar 2024 - 17:32

- Tavshed forstærker og forlænger sorgen og gør sorgen problematisk. Sorg bliver lettere at bære, når man deler den med andre, sådan peger en dugfrisk analyse blandt andet på.

Alle studerende i hele Grønland har mulighed for psykologsamtaler. Da mange klienter søger hjælp til at bearbejde deres sorg i forbindelse med et familiemedlems, en vens eller en partners død har online sorggruppeforløbet Aliasunneq lavet et nyt initiativ.

I initiativet har de fulgt de to første Aliasunneq sorggrupper for at undersøge sorggruppedeltagernes perspektiver på deres kulturelle og samfundsmæssige betingelser for sorgbearbejdelse, samt onlinesorggruppens relevans.

Bryder tavshed om sorg

Rapporten påpeger, at vejledere og lærere i skolen er vigtige for de efterladte studerende. De ser, at den studerende har det svært. Det er ofte en vejleder eller en lærer, der opfordrer de studerende til at søge hjælp.

Ifølge rapporten kan sorggrupper være medvirkende til, at mennesker i sorg bryder tavsheden ved at dele deres følelser med hinanden. Dette kan de tage med sig ud på deres uddannelser og i deres familier. På den måde bliver de en slags ambassadører for at bryde tavsheden.

Samfundet skal være bedre til støtte

I analysen peges det også, at tavshed om sorgens følelser i familier, og andre nære relationer, kan føre til sekundære tab; eksempelvis kan relationen mellem familiemedlemmer og partnere blive svær, parterne kan fjerne sig følelsesmæssigt fra hinanden, de efterladte kan få selvmordstanker, begå selvmordsforsøg eller anvende alkohol samt hash i et forsøg på at lukke sorgen ude:

- Der er brug for, at vi undersøger, hvordan vi som samfund kan blive bedre til at understøtte mennesker, der mister, så det bliver muligt for dem at sørge og få hurtig hjælp til deres sorg.

Sussanne Hangård Vendelbo og Anja Hvidtfeldt Stanek står bag rapporten og skriver, at der er brug for koordinerede sorgindsatser mellem forskellige byer, så unge kan modtage hjælp til sorgbearbejdning på tværs af fødebyer, hjembyer og studiebyer:

- Der er brug for, at vi udvikler tilbud til alle, der har brug for hjælp efter dødsfald: Børn, unge, voksne, ældre, studerende, mennesker i arbejde og arbejdsløse. Der er brug for forskning om betingelser for, og betydningen af, sorg i Grønland.

Rapporten har 38 sider og kan læses på aqqut.gl.