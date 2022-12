Rapport: Rusland kan iværksætte 'påvirkningsaktioner' mod Kongeriget

Thomas Munk Veirum Torsdag, 22. december 2022 - 11:48

- Den spændte situation mellem Rusland og Vesten vil også ramme Arktis, og det vil medføre øget militær tilstedeværelse i regionen.

Det er konklusionen i en årlig rapport om sikkerhedssituationen for Kongeriget Danmark, som Forsvarets Efterretningstjeneste netop har udgivet.

Rapporten rummer et større kapitel om Arktis, og her vurderer efterretningstjenesten, at Rusland vil forsøge at holde de aktuelle spændinger ude af området, men det vil blive vanskeligt, og den nuværende udvikling med et mere isoleret Rusland, vil gøre landet mere afhængig af Kina.

- Det vil sandsynligvis skabe et mere ustabilt sikkerhedspolitisk klima i Arktis, hvilket yderligere vil komplicere stormagtsspillet mellem Rusland, Kina og USA i Arktis, skriver efterretningstjenesten i sin rapport.

Kan forsøge at skabe splid

Efterretningstjenesten vurderer, at den skærpede konflikt mellem Rusland og Vesten øger risikoen for, at Rusland vil iværksætte såkaldte påvirkningsoperationer mod Kongeriget:

- Rusland vil være opmærksom på punkter, hvor Danmarks, Færøernes og Grønlands interesser i Arktis måtte være forskellige.

- Det kunne eksempelvis være forskellige tilgange til sanktioner mod Rusland, forskellige ønsker til genoptagelse af visse samarbejder med Rusland og forskellige ønsker til vestlig militær opbygning og tilstedeværelse i Kongeriget, skriver Forsvarets Efterretningstjeneste.

Konkret finder efterretningtjenesten det muligt, at Rusland vil sprede en fortælling om, at Danmark bidrager til militariseringen af Arktis til skade for regionens miljø og beboere i forbindelse med implementeringen af den arktiske kapacitetspakke. Som et led i pakken investeres der i øget overvågning af Grønland.

Kan gennemføre aggressive aktiviteter

Selvom krigen i Ukraine har kostet mange ressourcer for Rusland, så er vurderingen, at landet fastholder sin position som den førende militærmagt i Arktis, hvor Rusland fortsat gennemfører patruljesejladser med ballistiske missilubåde og udbygger militærbaser.

Efterretningstjenesten vurderer også, at Sveriges og især Finlands kommende medlemskab af Nato vil påvirke Ruslands trusselsopfattelse i Arktis, og at Rusland derfor vil bruge mere offensive midler end tidligere for at sikre sine interesser:

- Rusland har kapaciteter til at gennemføre aggressivt prægede aktiviteter som f.eks. at flyve tæt forbi vestlige flådefartøjer, at simulere angreb på vestlige skibe og fly, at gennemføre flyvninger med strategiske bombefly nær de vestlige arktiske stater eller over Nordpolen og at gennemføre offensive efterretningsoperationer, står det i rapporten.

Efterretningstjenesten understreger, at USA har stor fokus på Arktis, og det vil med stor sandsynlighed føre til øget vestlig opbygning af militære kapaciteter og militær tilstedeværelse i regionen. Det vurderes sandsynligt, at Rusland vil gøre det samme.