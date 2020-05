Rapport: Patienter ønsker at tale på eget sprog hos lægen

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 15. maj 2020 - 13:31

- Nu har vi en rapport om det, som alle har en mening om. Nemlig sundhedsvæsenet.

Sådan starter naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen, om en undersøgelse om brugernes oplevelse af sundhedsvæsenet.

Den viser, at brugere, altså patienter, først og fremmest er taknemlige for deres sundhedsvæsen og har forståelse for, at det ikke er muligt at tilbyde alle sundhedsydelser i deres lokale sundhedsvæsen.

Kalaallisut - tak

Der er dog et udtalt ønske om, at patienter vil tale på deres eget sprog om deres problemstilling, når de møder en sundhedsfaglig.

Det giver en udfordring indenfor sundhedsvæsenet, da sundhedsvæsenet er en af de institutioner, der har mange ansatte, som ikke behersker grønlandsk.

- Langt de fleste brugere ønsker at tale grønlandsk, når de møder sundhedsvæsenet. Det betyder, at der er behov for tolkebistand, hvilket er også en af de første anbefalinger, vi vælger at kigge på, siger naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen (S), under et pressemøde torsdag.

Undersøgelsen bygger på interview med borgere i tre forskellige sundhedsregioner samt en grundig gennemgang af opslag på Facebook, indlæg i nyhedsmedier, paragraf 37-spørgsmål stillet i Inatsisartut og klager over sundhedsvæsenet indgivet af borgere i hele 2018.

Arbejdet starter nu

Udover bedre tolkebistand er der sat fokus på, at der også skal være bedre patientvejledning.

- Undersøgelsen viser, at patienter ønsker større medansvar i forhold til deres behandling af problemstillinger. De ved bare ikke hvordan, de kan bidrage. Derfor er det oplagt med flere rådgivere til patienter, siger Martha Abelsen, der samtidig understreger, at patienter kan være med til at tage ansvar for behandlingen ved at mærke sig selv mere:

- Man kan ikke bare komme ned til sundhedsvæsenet og sige, at man har ondt. Brugere bør også forklare, hvor og hvornår man har ondt. Sådan vil der være bedre kommunikation mellem sundhedspersonale og patient, hvor man undgår misforståelser, siger hun.

Direkte adspurgt kan naalakkersuisoq for sundhed ikke fortælle, hvad det vil koste at få flere tolke og vejledere i sundhedsvæsenet. Det er dog oplagt at sende rapporten ”Brugernes oplevelse af det grønlandske sundhedsvæsen” videre til sundhedskommissionen, der skal komme med anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet skal indrettes fremover.

Sundhedskommissionens arbejde er sat på pause under coronakrisen.

- Selvfølgelig kan vi igangsætte forbedringer uden at vente på sundhedskommissionens anbefalinger. Rapporten indeholder anbefalinger, som vi kan tage fat på nu. Men det er stadig oplagt at sende den videre til sundhedskommissionen, lyder det fra Martha Abelsen.

Naalakkersuisoq for sundhed understreger under pressemødet, at hun bestilte undersøgelsen, da det ligger hende nært at finde ud af befolkningens mening om sundhedsvæsenet.