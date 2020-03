Rapport: Oplagt at sælge Royal Greenland

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 30. marts 2020 - 11:47

Royal Greenland har i de senere år leveret flotte, trecifrede millionoverskud. Den veldrevne fiskerivirksomhed kan således sikre Landskassen en engangsindtægt på mellem 2,5 og 5 milliarder kroner, hvis hele virksomheden blev solgt.

Det fremgår af ”Redegørelse om privatisering i de selvstyreejede aktieselskaber 2019”, som Bestyrelsessekretariatet under Formandens Departement har udarbejdet. En nøjagtig opgørelse af markedsværdien vil imidlertid kræve en helt særskilt analyse, pointeres det i redegørelsen.

En anden og afgørende indflydelse på prisen er, om man sælger virksomheden delvist, og om der vil være tale om en majoritets- eller minoritetsandel.

Større kontinuitet

Det bliver fastslået, at Royal Greenlands udvikling og effektivitet vil blive forstærket, hvis selskabet udskilles fra det offentlige ejerskab.

- Selskabet vil blive frigjort fra det politiske system, hvilket vil fjerne en uforudsigelig faktor og skabe mere kontinuitet for selskabet, fremgår det af redegørelsen.

- Dertil kommer, at udvidelsen af ejerkredsen kan tilføje virksomheden nye kompetencer og viden, hvilke også kan have en positiv effekt på det øvrige grønlandske erhvervsliv. Isoleret set vil virksomheden alt andet lige opleve positive effekter ved at blive privatiseret, idet det antages, at dette vil føre til bedre resultater og derved større udbyttebetalinger, står der.

Står stærkere

Forventningen inden for fiskeribranchen er, at der inden for de kommende fem til ti år vil ske en konsolidering af den nuværende, meget fragmenterede fiskeribranche – såvel regionalt som globalt.

- Det vil betyde, at Royal Greenland A/S vil have bedre muligheder for at fusionere med andre selskaber i branchen. Dette kan være i form af, at Royal Greenland A/S opkøber andre selskaber og fusionerer med disse, eller at Royal Greenland A/S bliver opkøbt og fusioneret med et andet internationalt fiskeriselskab.

Royal Greenland Tal baseret på 2018-regnskabet: Nettoomsætning: 5,2 milliarder k. Egenkapital: 1,5 milliarder kr. Årets resultat: 126 millioner kr. Antal ansatte: 2.228

En privatisering vil også gøre det muligt for Royal Greenland A/S at deltage i den regionale og globale konsolidering af den nuværende, meget fragmenterede fiskeribranche, som må forventes at ske i løbet af de kommende fem til ti år.

Konsekvenserne

Redegørelsen understreger imidlertid også, at en privatisering kan få samfundsøkonomiske konsekvenser.

- Selskabet vil efter en privatisering ikke længere skulle tage de samme samfundsmæssige og politiske hensyn som tidligere. For det grønlandske samfund vil en privatisering af Royal Greenland A/S alt andet lige kunne betyde en reduktion i aktiviteterne på de forretningsområder, der i dag er urentable. Dette kan f.eks. udmønte sig i lavere beskæftigelse på grund af udflytning af arbejdspladser og effektivisering, dårligere uddannelsesmuligheder, forværrede miljøbetingelser og forringet beskæftigelse, står der i redegørelsen.

Royal Greenland er den største arbejdsgiver blandt de selvstyreejede virksomheder med 1.400 ansatte alene i Grønland og et af formålene med at Selvstyret ejer virksomhedeen er netop at understøtte beskæftigelsen rundt om i Grønland.

Lokalproduktionen

- Royal Greenland A/S opretholder på nuværende tidspunkt en produktion, særligt på Grønlands vestkyst, som er til glæde og gavn for mange bosteder langs vestkysten. Potentielle effekter af en privatisering vil skulle håndteres af Selvstyret. Dette kunne eksempelvis gøres ved, at Selvstyret beholdt en større minoritetsandel i selskabet og derved kunne fremsætte krav. Dette ville effektivt kunne bl.a. fastholde lokalproduktion, hindre udflytning og sikre andre relevante samfundshensyn, men det ville desuden alt andet lige afspejle sig i salgsprisen af aktier i Royal Greenland A/S, fastslås det i redegørelsen.

I en bemærkning fremgår det, at “alternativt kunne de beskæftigelsesorienterede aktiviteter udskilles i et særligt selskab – og resten sælges”.

For de øvrige selvstyreejede selskaber fremgår det typisk, at en privatisering er forbundet med væsentlige samfundsmæssige risici.