Rapport: Krydstogtskibe kan koste liv

Videnskab.dk Onsdag, 13. januar 2021 - 11:01

Når krydstogtskibe lægger til kaj i danske havne, medbringer de tusindvis af turister, kameraer og pengepunge, som bliver brugt i lokale butikker.

Men i kølvandet på de gigantiske skibe følger også en problematisk luftforurening. En forurening, som potentielt kan koste liv og medføre sygdomme og en millionregning til sundhedsvæsnet, indikerer beregninger i en ny rapport fra Aarhus Universitet.

Det skriver Videnskab.dk.

Usikkerheder

Beregningerne er behæftet med usikkerheder, men de efterlader ingen tvivl om, at krydstogtskibe yder et markant bidrag til luftforurening i nærområdet ved landets fem største krydstogthavne, lyder det fra forskerne bag rapporten.

»Vi viser markante overskridelser af grænseværdierne i flere havne, så det er helt klart et problem, der bør gøres noget ved. Selv på H.C. Andersens Boulevard i København, som er en af landets mest trafikerede veje, ser vi ikke de samme overskridelser,« fortæller Steen Solvang Jensen, som er seniorforsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet til Videnskab.dk.

Han er en af forskerne bag den nye rapport, som blandt andet beregner, at ét enkelt krydstogtskib gennemsnitligt udleder partikler til luften svarende til udledningen fra over 5.000 biler. Dertil kommer udledningen af kvælstofoxider, hvor et krydstogtskib gennemsnitligt vil udlede, hvad der svarer til 3900 personbiler.

Både kvælstofoxider og partikler kan, uanset om de kommer fra biler eller skibe, skade for vores helbred.

Dødsfald og sygedage beregnet

Når det alene gælder Aarhus og Københavns havn, har forskerne beregnet, at krydstogtskibenes luftforurening bidrager til cirka tre for tidlige dødsfald og cirka 2.500 sygedage i København og i Aarhus tilsammen.

Den nye rapport er bestilt og betalt af Miljøministeriet og lavet af Aarhus Universitet.

Rapporten er ikke publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, og dermed er den heller ikke blevet tjekket efter i sømmene af uafhængige forskere.

En forsker, som har læst rapporten for Videnskab.dk, er imidlertid kritisk over for resultaterne.

Usikkerhed om beregninger

»Forskerne har lavet nogle rigtig fine og grundige modelberegninger. Men det helt store problem er, at de ikke har sammenholdt deres beregninger med målinger af den reelle forurening ude på havnene. Det betyder, at vi ikke aner, hvor usikre deres beregninger er,« siger Ole John Nielsen, som er professor i atmosfærekemi ved Kemisk Institut på Københavns Universitet til Videnskab.dk.

Han påpeger, at der ikke findes grundige målinger af luftforureningen fra krydstogtskibe i danske havne, fordi den slags målinger er dyre og tidskrævende at lave.

Men målingerne er nødvendige, hvis vi reelt vil have viden om, hvordan krydstogtskibe påvirker luftkvaliteten i danske byer, mener han.