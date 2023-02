Rapport: Sådan kan kollegieværelser til grønlandske studerende findes

Thomas Munk Veirum Fredag, 24. februar 2023 - 17:51

En rapport fra det Grønlandske Hus i København (DGH) opridser fem scenarier for, hvordan der kan skaffes kollegieværelser til grønlandske studerende i den danske hovedstad.

Der er et stort pres på kollegierne i København, da det for mange er en attraktiv studieby.

DGH står for at vejlede grønlandske studerende i København, og huset peger i rapporten på et scenarie, hvor der skal tilvejebringes værelser på ét kollegie til grønlandske studerende.

Modellen går ud på at afsætte 25-30 værelser til grønlandske studerende. Der mangler dog fortsat afklaring på spørgsmål om finansiering og ansøgningsproces til boligerne, men DGH er i dialog med Housing Foundation Copenhagen om sagen. Det er en non-profit-organisation, der hjælper internationale studerende tilknyttet Københavns Universitet med at finde bolig.

Ft-medlem glæder sig

Rapporten er blevet til med midler, som folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) har været med til at skaffe på den danske finanslov, og folketingsmedlemmet glæder sig over, at der er fremdrift i sagen:

- Da jeg var i Avalak som studerende i København, var boligmangel et stort problem. Derudover havde vi store udfordringer med ensomhed, som grønlænder i Danmark.

- Derfor var dette emne en vigtig mærkesag for mig i valget 2019. Jeg glæder mig over, at vi endelig kan se en realisering, så vi kan skabe det rette hjem og tryghed for alle der vælger at videreuddanne sig udtaler Aki-Matilda Høegh-Dam i en pressemeddelelse.

Direktør: Kan blive en realitet i 2024

Direktør i DGH i København Leise Johnsen er også fortrøstningsfuld med hensyn til projektet, som hun håber kan blive en realitet i 2024:

- De to undersøgelser vi har gennemført i 2022, bekræfter os i behovet for kollegieboliger i hovedstadsområdet til de grønlandske studerende.

- I processen har det været muligt at få skabt en positiv dialog med Housing Foundation Copenhagen, som pt. arbejder for at få ca. 25 studieboliger i 2024. Vi håber, at dette bliver en realitet, siger Leise Johnsen.