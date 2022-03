Rapport: I Grønland arbejder vi flest timer

Thomas Munk Veirum Onsdag, 02. marts 2022 - 07:45

Borgere i Grønland arbejder flest timer, hvis man sammenligner med andre lande i Norden. Det viser en forskningsrapport om arbejdskraften i Grønland.

Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Grønlands Selvstyre og Aalborg Universitet.

Rapporten bygger på svar fra 1.103 personer, og personerne har blandt andet svaret på, hvor lang tid de arbejdede i en bestemt uge i foråret 2021:

- I gennemsnit arbejdede respondenterne 38,5 time i referenceugen. I Danmark arbejdede man i gennemsnit 34,2 timer om ugen i anden kvartal 2021, står der i rapporten.

Minder om arbejdstiden på Island

Og det er faktisk en mindre stigning i arbejdstiden siden 2019, hvor undersøgelsen blev gennemført for første gang. Her var arbejdstiden 38,1 time.

Selvom man i Grønland altså arbejder flere timer end i Danmark, så lægger arbejdstiden her i landet sig tæt op af, hvad man ser i Island. Her er den gennemsnitlige arbejdstid 37,9 timer.

Den grønlandske arbejdskraftsundersøgelse (G-AKU 2.0)

Ifølge rapporten ligger den gennemsnitlige arbejdstid relativt tæt på de 40 timer, som er normen på det grønlandske arbejdsmarked, fordi der er få, der arbejder deltid.

Kun 10,9 procent arbejder deltid, viser undersøgelsen.

Mange skifter job - det kan koste vækst

Forskerne har også kigget på i hvor lang tid, folk har haft deres nuværende job, og undersøgelsen opgør den gennemsnitlige anciennitet til 5,2 år.

Det er lavere end i eksempelvis Island og Danmark:

- Ifølge OECD er Danmark det land med den andenstørste jobmobilitet med et gennemsnit på 7,5 år på samme arbejdsplads i 2018 (OECD 2019). På Island arbejdede de i gennemsnit 8,2 år på samme arbejdsplads i 2017, står der i rapporten.

Ifølge forskerne kan det være en fordel, at arbejdskraften er fleksibel i forhold til at skifte job, men det kan også være en ulempe:

- Det kan også koste vækst og omsætning, hvis medarbejdere med kort varsel udebliver fra produktionen. I en grønlandsk kontekst er en høj jobmobilitet således ikke alene et udtryk for en høj grad af fleksibilitet, men i høj grad et fastholdelsesproblem for virksomhederne.

Mange vil være selvstændige

De medvirkende i undersøgelsen har også svaret på, hvor tilfredse de er med deres arbejde.

Her finder undersøgelsen, at der generelt er "stor tilfredshed med arbejdet og oplevelsen af at have indflydelse på arbejdsopgaver."

Der er dog også noget der tyder på, at mange måske ikke er så tilfredse alligevel. Hele 39 procent angiver nemlig, at de godt kunne tænke sig at være selvstændige. Det resultat tyder på, at mange ansatte godt kunne tænke sig en anden ansættelsesform, og det kalder forskerne for overraskende.

Arbejdskraftreserve på over 2.000 personer

Et varmt debatemne gennem flere år har været, at virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft.

Her kommer undersøgelsen med et bud på, hvor mange personer der egentlig kan tage et job inden for 14 dage men som ikke har et. Det kaldes en såkaldt arbejdskraftreserve.

Tallene er et estimat, understreges det: