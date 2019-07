Rapport: Arbejdsgruppe kigger på Tasiilaqs uddannelsesmuligheder

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 18. juli 2019 - 14:18

Rapporten konkluderer, at er der er et stort behov for uddannet arbejdskraft eksempelvis inden for sundhedsområdet, socialområdet, administrativt personale, undervisere med flere.

Naalakkersuisut har i 2016 sat fokus på Tasiilaq og byens eventuelle muligheder for udvikling og uddannelse. Derfor har man etableret en repræsentativ arbejdsgruppe, der skulle undersøge, hvilke uddannelsessteder, der ville være relevante at placere i Tasiilaq.

Arbejdsgruppen har undersøgt følgende uddannelsesmuligheder:

TNI-Flex

Decentrale uddannelsesmuligheder

E-uddannelser

Realkompetencevurdering

Inspiration

Arbejdsgruppen har hentet inspiration i TNI-Flex, der er en opkvalificerende uddannelse for elever, der har afsluttet folkeskolen og vil i gang med en TNI-uddannelse, men uden de fornødne færdigheder.

Udover TNI-Flex har arbejdsgruppen kigget på muligheden for decentrale uddannelser, hvor man henter inspiration fra pædagogseminaret, E-learning, hvor elever uddanner sig ved at bruge internettet.

Unges ønsker skifter

Arbejdsgruppen, der blandt andet består af repræsentanter fra Majoriaq i Tasiilaq, skolen i Tasiilaq, Kommuneqarfik Sermersooq og Departementet for Uddannelse, har undersøgt, hvilke uddannelsesønsker afgangseleverne i skolen har.

I rapporten konkluderes det, at ønskerne skifter fra år til år.

Selvom de unge har drømme om uddannelse, og eventuelt starter på en uddannelse efter folkeskolen, så er der et stort frafald, hvor grundene varierer fra sociale udfordringer til manglende lokale praktikpladser.

Der er dog flere ting, der er lykkedes, lyder det i rapporten. Flere borgere har færdiggjort en uddannelse indenfor sundhedsvæsenet efter at have gået igennem en realkompetencevurdering, hvor praktikophold kunne forkortes.

Indstilling

Arbejdsgruppens indstilling er, at Naalakkersuisut skal fortsætte med at arbejde videre med udviklingsprojektet, så unge fortsat kan få den fornødne vejledning. Derudover indstiller arbejdsgruppen, at et eventuelt uddannelsessted skal være i en overbygning til skolen i Tasiilaq, så de unge kan være i et kendt miljø under en eventuel videregående uddannelse.