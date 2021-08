Rapport: Ældre bliver i Grønland i stor stil

Thomas Munk Veirum Mandag, 23. august 2021 - 11:43

Et notat fra Selvstyret konkluderer, at de fleste ældre bliver i landet i alderdommen.

I notatet samler Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked en lang række data om ældre her i Grønland.

Det gælder blandt andet forventet restlevetid, bosætningsmønster og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Med hensyn til udvandring, har departementet kigget på perioden 2010 til 2020. Her indvandrede der i gennemsnit 2.240 borgere, mens 2.591 borgere udvandrede.

Højest udvandring blandt 60 til 64-årige

Flest udvandrede altså, og det giver en såkaldt nettoudvandring på i gennemsnit 351 borgere hvert år for perioden.

Departementet har dernæst opgjort nettoudvandringen for aldersgrupper over 50 år. Den højeste nettoudvendring sker i aldersgruppen 60-64 år ved, at der er 47 flere borgere, som udvandrer end indvandrer.

Grafik: Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked

- Samlet udgør nettoudvandringen for aldersintervaller for borgere over 55 år mellem 0,7% til 2,3% af den gennemsnitlige befolkning i hver aldersgruppe. Der tegner sig derfor et billede af, at de fleste aldrende og ældre borgere bliver boende i Grønland, skriver departementet.

Naalakkersuisoq: Et godt sted at blive gammel

Naalakkersuisoq for sociale anliggender og arbejdsmarked, Mimi Karlsen (IA), mener, at tallene viser, at Grønland er et godt sted at blive gammel:

- Det er en udbredt opfattelse, at mange flytter ud af Grønland, når alderen stiger. Heldigvis kan vi se, at meget få borgere flytter, efter de er blevet 50 år. Det, synes jeg, viser, at Grønland er et godt sted at blive ældre.

- Jeg er dog ikke tilfreds med levevilkårene for alle ældre, og Naalakkersuisut vil arbejde aktivt for at forbedre de ældres levevilkår, så alle kan have et godt liv i alderdommen, siger Mimi Karlsen i en presss