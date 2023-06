Rapport slår fast: Johnson vildledte bevidst parlament om coronafester

Ritzaus Bureau Torsdag, 15. juni 2023 - 07:09

Den tidligere konservative britiske premierminister Boris Johnson har bevidst vildledt parlamentet adskillige gange i sine udtalelser om fester, der brød med reglerne under coronapandemien, i embedsboligen i Downing Street.

Det slår en rapport fra en komité, der har undersøgt sagerne, fast.

- Vi er kommet frem til, at nogle af hr. Johnsons benægtelser og forklaringer var så uoprigtige, at de i sig selv udgjorde bevidste forsøg på at mislede komitéen og Underhuset, mens andre demonstrerede overlæg på grund af den hyppighed, hvormed han lukkede øjnene for sandheden, lyder det blandt andet.

Det britiske parlament består af to kamre: Underhuset og Overhuset. Den politiske magt ligger i Underhuset, hvor 650 folkevalgte sidder.

Misledte gentagne gange

I rapporten om Boris Johnson står der videre, at den foragt, som Boris Johnson har udvist, bliver mere alvorlig af, at han var premierminister.

- Han misledte Underhuset i en sag af største betydning for parlamentet og for offentligheden, og han gjorde det gentagne gange, lyder det.

De første historier om festerne i Downing Street kom i slutningen af november 2021. De vakte stor opmærksomhed i medierne og medførte hård kritik af Boris Johnson.

Han forlod posten som premierminister sidste år på grund af vrede i Det Konservative Parti og i den britiske befolkning over festerne.

Har trukket sig fra parlamentet

Siden sin afgang har Johnson siddet som medlem af det britiske parlament. Men i fredags, 9. juni, trak han sig på dramatisk vis.

- Jeg bliver tvunget ud af en meget lille håndfuld personer, der ikke har nogen beviser, som bakker deres anklager op, sagde Johnson selv om beslutningen.

Boris Johnson har selv afvist at have løjet om festerne. Han har også hele tiden stået fast på, at han ikke selv begik regelbrud.

Ville have anbefalet suspendering

Ifølge rapporten har han sagt til komitéen, at "da udtalelserne blev fremsat, blev de fremsat i god tro og på baggrund af, hvad jeg ærligt vidste og troede på tidspunktet".

Komitéen ville have anbefalet at suspendere Boris Johnson i 90 dage, hvis ikke han altså havde trukket sig som parlamentsmedlem i fredags.

Det anbefales desuden, at han ikke får et bestemt slags pas, som giver tidligere parlamentsmedlemmer adgang til parlamentet, efter at de er stoppet.

Komitéen, som bærer navnet The Privileges Committee, er en tværpolitisk gruppe af parlamentsmedlemmer med et konservativt flertal. Deres undersøgelse af Johnson har stået på i over et år.