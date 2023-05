Rapport kaster kritisk lys på forholdene for udsatte grønlændere i Danmark

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 02. maj 2023 - 10:55

Den juridiske tænketank Justitia kommer i en ny rapport med en række anbefalinger til de danske myndigheder om, hvordan udsatte grønlænderes rettigheder kan forbedres.

Justitia konstaterer, at manglende retssikkerhed og respekt for grundlæggende rettigheder i særlig grad kan ramme samfundets udsatte grupper, og udsatte grønlændere i Danmark er endnu værre stillet end udsatte danskere.

Der bor omkring 17.000 personer i Danmark, som er født i Grønland. Langt de fleste er velfungerende borgere, men Kofoeds Skole skønner, at omkring 1.000 til 1.500 befinder sig i en udsat position.

Opfylder ikke krav til bolig

En stor udfordring for udsatte grønlændere, der ankommer til eller befinder sig i Danmark, handler om muligheden for at få tag over hovedet. De er ofte flyttet til Danmark spontant og uplanlagt uden at få styr på boligforholdene.

Det er et problem, da man skal opfylde en række krav for at få ret til at få anvist en bolig i danske kommuner. Kultur- og sprogforskelle gør det endnu sværere for udsatte grønlændere at manøvrere i det danske system, konkluderes det.

Justitia anbefaler derfor, at de danske myndigheder fjerner et såkaldt tilknytningskrav, så det ikke gælder for tilflyttende grønlændere samt myndighederne i alle sager om adgang til en almen bolig efter de boligsociale kriterier stiller tolkebistand til rådighed for grønlændere.

Svær adgang til offentlig forsørgelse

Det konstateres også i rapporten, at udsatte grønlændere i praksis oplever vanskeligheder i forhold til at få kontanthjælp i Danmark.

Det skyldes blandt andet kommunernes sagsbehandling, hvor de henviser kontanthjælps ansøgere til den kommune, hvor ansøgeren senest var registreret i folkeregistret.

Justitia anbefaler derfor, at det gøres tydeligt i retningslinjerne, at opholdskommunen er ansvarlig for, at tilflyttende grønlændere får den kontanthjælp, som de er berettiget til.

Justitia anbefaler også, at flere typer af social pension – udover den højeste grad af førtidspension i Grønland – automatisk skal overgå til tilsvarende social pension i Danmark i forbindelse med flytning fra Grønland til Danmark.

Særlige udfordringer i mødet med det digitale Danmark

Derudover påpeget Justitia også, at der er betydelige udfordringer forbundet med, at den offentlige sektor i Danmark i meget høj grad er blevet digitaliseret.

- Konsekvensen heraf er, at de kan have særligt store vanskeligheder ved at få den hjælp, som de har behov for og ret til, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for bl.a. deres økonomi og livsmuligheder, skriver Justitia, der derfor anbefaler adgang til personlig digital hjælp til grønlændere, som flytter til Danmark.

Rapporten fra Justitia kommer efter, at grønlænderes forhold i Danmark flere gange er blevet kritiseret. Det skete blandt andet i februar, da FN's særlige udsending for oprindelige folk kom med en hård kritik og blandt andet beskyldte Danmark for strukturel racisme mod grønlændere i Danmark.