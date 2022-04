Rapport om beredskab: "Risikerer at løbe rundt i cirkler"

Thomas Munk Veirum Mandag, 25. april 2022 - 07:52

En ny rapport fra Forsvarsakademiet i Danmark kommer med en række anbefalinger til at styrke beredskabet her i landet.

Beredskabsområdet er hjemtaget bortset for de dele af beredskabet, der hører under Forsvaret og politiet. Overordnet vurderes den samlede robusthed af beredskabs- og krisestyringsomådet i Kongeriget Danmark som værende forholdsvis god. Der er dog også plads til forbedringer.

Rapporten hæfter sig blandt andet ved fraværet af en risikoanalyse af, hvad der kan ske i Grønland. Det er tidligere blevet behandlet i en tilbagevendende analyse i Danmark, men det sker ikke længere:

- Egentlige nationale risikobilleder foreligger imidlertid ikke for hverken Færøerne eller Grønland.

Krydstogtskibe, lavinefare og drikkevand

- Væksten i nordatlantisk og arktisk krydstogtskibsturisme, forøget lavinefare omkring beboede områder som følge af klimaforandringer, risiko for drikkevandsforsyningen på Færøerne (hvor der ikke findes grundvand, kun overfladereservoirer) i tilfælde af et stort vulkanudbrud på Island er eksempler på hændelsestyper og heraf afledte konsekvenser, som kunne behandles i hhv. et grønlandsk og et færøsk nationalt risikobillede, står der i rapporten, som er lavet af Rasmus Dahlberg, lektor og ph.d. ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet.

Lektoren skriver videre, at især strømnedbruddet i Nuuk i slutningen af 2021 beskrives som en øjenåbner for både grønlandske og færøske myndigheder, og den type uheld med fordel kan behandles i en risikoanalyse.

Derudover peger Rasmus Dahlberg på, at der bør gennemføres flere øvelser. Det kompliceres dog af, at eksempelvis Forsvaret har et stort budget til at planlægge og gennemføre øvelser, mens Grønlands Politi og de grønlandske myndigheder har begrænsede ressourcer til den type opgaver.

Erfaringer skal samles

Som en tredje ting vurderes det, at der bør ske en bedre opsamling af erfaringer:

- Konsekvensen af fraværet af underliggende risikoanalyse, begrænset øvelsesaktivitet og mangelfuld erfaringsopsamling kan blive, at – som en af de interviewede til denne rapport udtrykker det – ”alle vil løbe, hvis det er nødvendigt, men vi risikerer at løbe i cirkler”.

- Rigsfællesskabets robusthed kan således styrkes gennem støtte til de nævnte område samt et forøget fælles fokus på beredskabsplanlægning og opbygning af krisestyringsorganisationer til håndtering af det uventede.

Anbefalinger fra rapporten til styrkelse af rigsfællesskabets robusthed: