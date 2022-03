Rapper sælger pris til fordel for børn

Thomas Munk Veirum Søndag, 13. marts 2022 - 08:12

Rapper og journalist Maasi Pedersen vil gøre noget for trængende børn i Grønland, og derfor har han solgt en pris, som han for nyligt har fået med omkring 20 års forsinkelse:

- For omkring 20 år siden udgav vi et rap-album med gruppen Prussic. Albummet var et samfundskritisk album, der handlede om omsorgssvigt, misbrug og elendighed. Året efter fik vi pris fra Koda, men dengang fik man bare et diplom - et stykke papir.

- I nyere tid er man begyndt at give prismodtagerne en lille figur - den fik vi i år i forbindelse med prisuddelingen, fortæller Maasi Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Maasi Pedersen med prisen, som nu indbringer 5.000 kroner til et velgørende formål. Privat

Han fortæller, at han ikke har brug for at have figuren stående, og derfor opstod tanken om at sælge til fordel for børn:

Fortryder køb alkohol og taxa-kørsel

- Den kommer bare til at samle støv eller ender i skuret, fordi jeg har ikke behov for at vise den frem. For at være helt ærlig - da jeg fik min del af prisen dengang, brugte jeg den på alkohol og taxa-kørsel.

- Det fortryder jeg. Havde jeg vidst bedre, havde jeg doneret pengene, siger Maasi Pedersen, der var 18 år i 2003, hvor han fik prisen.

Derfor lavede han tidligere på ugen et opslag på Facebook, og det er allerede lykkedes at finde en køber:

- Fredag fik jeg en besked fra en ven af Prussic. Han tilbød 5.000 kroner, hvis jeg kan forsikre, at pengene går direkte til børn, og at børnene vil kunne mærke det, lyder det fra rapperen.

Opfordring til virksomheder

Han er nu ved at finde ud af, hvem der skal modtage pengene.

- Jeg vil gøre noget, og jeg er super glad for, at en borger køber den.

- I øjeblikket er der mange virksomheder, der indsamler til Ukraine. Det er fint i sig selv, men vi har også folk i Grønland, der har behov for hjælp. Derfor opfordrer jeg virksomhederne til også at række ud til borgere her i landet.

Maasi Pedersen har aftalt med køberen, at pengene skal overføres direkte til modtageren, når en modtager er fundet.