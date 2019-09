Rani: Sådan knækker man elev-fraværet

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 16. september 2019 - 10:32

Fællesskaber i skolen er vigtige, når børns engagement i skolen skal styrkes. Det skal være sjovt at gå i skole. Ellers risikerer man, at børn bare vælger at blive hjemme under dynen.

Sådan lyder det fra skoleleder Rani Hørlyck.

Men det er også forældrene, man skal tage fat på, når børns fremmøde i skolen begynder at dale til et alarmerende niveau, fastslår hun.

I starten af august holdt samtlige lærere og skoleledere i Nuuks byskoler kursus for at hente inspiration for at mindske fravær. Den gennemsnitlige fraværsprocent i Nuuks folkeskoler ligger på 7,91 procent, hvilket er højere i forhold til alle danske skoler, hvor fraværsprocenten er på 5,9 procent. Rani Hørlyck, skoleleder i Søndervangskolen i Aarhus holdt oplæg for kursisterne.

Rani Hørlyck har de sidste ti år været skoleleder i Søndervangskolen. Da hun startede som leder havde 46,8 procent af eleverne et bekymrende fravær, hvilket var på over 10 procents fravær på et skoleår. I dag ligger det gennemsnitslige fravær per elev per år på 12 dage, hvilket er seks procent per år.

- Det er meget vigtigt at inddrage forældrene, når man vil mindske elevernes fravær. Ved bekymrende fravær indkalder vi forældre til samtaler og laver handleplaner for eleven sammen med dem. Forældre har det største ansvar for deres barn, fortæller Rani Hørlyck, hvis skole er tæt på at være 100 procent tosproglig.

Alle 200 dage tæller

Rani Hørlycks princip for skoleåret er, at alle 200 skoledage tæller. Dette får forældrene at vide, og skolen nikker ikke bare ja, når forældre beder om flere fridage uden for de fastsatte ferier.

- Når barnet ikke er sygt, så opfordrer vi til, at barnet skal i skole. Alle fridage skal først godkendes af enten læreren, eller lederen. Og vi oplever, at forældrene generelt er glade for, at vi stiller krav om, at børn skal i skole, siger Rani Hørlyck.

Bedre karakterer

Både elevers og lærernes fravær er blevet reduceret, og tilmed er lærernes sygedage halveret siden Rani Hørlyck startede som skoleleder i Søndervangskolen. Det betyder, at lærernes sygedage er det laveste i Aarhus kommunes skoler.

Et af bonusserne er, at afgangselevernes karakterer har fået et gevaldigt løft.

- Da karakterne var lavest, lå gennemsnittet på 3,42. Nu ligger karaktergennemsnittet på 6,2 i 2018, hvilket er en anelse lavere på landsplan, siger Rani Hørlyck.

- Vi skal have høje ambitioner og forventninger til alle børn. Vi kan ikke være andet bekendt. Børn engagerer sig mere, når man sætter høje forventninger, forklarer Rani Hørlyck.

Forvaltningen for Børn og Skoler i Kommuneqarfik Sermersooq anbefaler, at alle skolernes skal registrere elevernes fremmøde på den digitale registreringsplatform, Tabulex Tea, og at det er kommunen, der skal sætte rammer for måltallet for fravær i skolerne.