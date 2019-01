Randi: Udspil til alkohollov skal laves om

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 03. januar 2019 - 10:53

Randi Vestergaard Evaldsen (D) mener, at sundhedsdepartementet i lovforslaget ikke følger de beslutninger, som der blev taget vedrørende alkoholloven i Inatsisartut, da et beslutningsforslag blev fremlagt og fik flertal.

- Departementer skal ikke på egen hånd gå imod de politiske intentioner i et forslag. Det er udemokratisk og helt i strid med den måde, vi normalt samarbejder på i vores politiske system, skriver Randi Vestergaard Evaldsen i en pressemeddelelse.

Reklamer i lukkede fora

Konkret handler det om, at man i Inatsisartut har besluttet, at alkohollovens forbud mod alle reklamer for alkoholholdige drikke enten ophæves eller erstattes af mindre vidtgående reklameforbud.

Det har udmøntet sig i, at Departement for Sundhed har sendt et lovforslag i høring, hvor man giver virksomheder lov til at reklamere for alkoholiske drikke på lukkede internetfora.

- Det er direkte chokerende, at Departementet for Sundhed har sendt et lovforslag i høring, hvor man mener, at det er i overensstemmelse med Inatsisartuts beslutning, at man kan nøjes med, at virksomheder gives tilladelse til at reklamere for alkoholprodukter i lukkede internetfora på egne hjemmesider, skriver Randi Vestergaard Evaldsen og forsætter:

- Denne tolkning fra Departement for Sundhed er på ingen måde i overensstemmelse med de politiske intentioner, der klart fremgår af forslaget.

Konsekvenser for samarbejde

Til sidst i sin pressemeddelelse lover Randi Vestergaard Evaldsen Naalakkersuisut, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke ændrer lovforslaget.

- Vi sidder jo som støtteparti for Naalakkersuisut, og det her går helt klart imod vores principper. Vi må se, hvad de har tænkt sig at gøre, men hvis ikke de ændrer forslaget, så vil det få konsekvenser for vores samarbejde, siger Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG.