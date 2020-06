Randi Vestergaard siger farvel

Merete Lindstrøm Mandag, 08. juni 2020 - 17:01

Tilbage i juli 2019 meldte Randi Vestergaard Evaldsen ud, at hun stoppede som fungerende formand for Demokraatit, og i sit virke i Inatsisartut og kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Hun havde takket ja til et job som indkøbschef i Brugseni.

Siden da har hun siddet i hovedbestyrelsen for Demokraatit som politisk næstformand. Men nu kappes det sidste bånd til den politiske karriere, for når partiet i aften skal vælge ny hovedbestyrelse, bliver det uden Randi Vestergaard Evaldsen.

- Jeg har haft min tid i partiet og bidraget til min pligt. Jeg har elsker arbejdet i det politiske, både partimæssigt - men også som medlem af Inatsisartut og kommunalbestyrelsen, siger hun.

- Jeg er virkelig ydmyg over at have fået muligheden for at være en del af det politiske arbejde over hele linjen. Det er et privilegie og få lov til. Men jeg har taget en beslutning sidste år om at stoppe i politik. Når jeg siger dette, så indebærer det også det partimæssige, understreger hun.

Ville blive til lukketid

På trods af det nye job som indkøbschef i erhvervslivet, ville Randi Vestergaard Evaldsen ikke forlade Demokraatits hovedbestyrelse i utide.

- Jeg har haft et inderligt ønske om, at gøre det på den rigtige og ansvarlige måde, og det mener jeg hermed er gjort. De overleveringer, der er nødvendige, er lavet, og jeg har god ro i maven til at kunne takke af nu og lade andre kræfter og hoveder tage over, slutter ekspolitikeren.