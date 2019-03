Randi langer ud efter Naalakkersuisuts lukkethed

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. marts 2019 - 07:03

Koalitionens liv er betinget af støtte fra Demokraterne, hvilket er en torn i øjet for oppositionen, men samarbejdet – eller mangel på samme - mellem Demokraterne og Naalakkersuisut møder nu kritik.



-Som gruppeformand og med de nødvendige stemmer i Inatsisartut for at holde liv i koalitionen undrer det mig dybt, at vi her forud for Forårssamlingen ikke er blevet orienteret om et eneste af de lovforslag, som Naalakkersuisut har fremlagt, siger Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne, til Sermitsiaq.AG.



Hun forstår simpelt hen ikke, hvorfor Demokraterne ikke er blevet orienteret om visse politiske tiltag, hvor det kan vise sig, at koalitionen og Demokraterne på forhånd vil være på kollisionskurs, hvilket vil svække Naalakkersuisut troværdighed og samarbejdsklimaet med støttepartiet.



-Vi noterer med tilfredshed, at ændringerne til alkoholloven efter en længere proces nu fuldt ud lever op til vore krav, hvor åbningstiderne er justeret, reklameforbuddet afskaffet sammen med afskærmningskravet, siger den tidligere formand for Demokraterne.

Støj

-Vi kunne imidlertid have undgået en del støj, hvis Naalakkersuisut havde gidet lytte til vore krav forud for den høring, der blev gennemført, siger Randi Vestergaard Evaldsen.



Hun oplyser, at hendes parti endnu ikke har fået nærlæst de mange lovforslag, som Naalakkersuisut har fremlagt til Forårssamlingen, og hun forudser – på grund af manglen på orientering – at Demokraterne bliver nødt til at undsige og trække deres støtte til visse forslag, når man kommer ned i dybden.



-Det er i mine øjne ikke en særlig effektiv håndtering, lyder kritikken fra Demokraternes gruppeformand.



I forberedelserne til nogle af de kommende reformer er vi blevet inddraget ligesom andre partier, hvilket er positivt, men der udestår en kulturændring med hensyn til det lovforberedende arbejde.