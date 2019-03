Randi på kampdagen: Alt for mange kvinder oplever vold i hjemmet

Walter Turnowsky Fredag, 08. marts 2019 - 11:20

Kvindernes Internationale Kampdag er ikke den dag, hvor demokraternes næstformand, Randi Vestergaard Evaldsen står forrest på barrikaderne. Det fremgår af et opslag, som hun har postet på facebook.

Men når det gælder et emne, så er hun mere end parat til at kaste sig ind i kampen: Nemlig når det gælder de kvinder, der bliver udsat for vold fra deres samlever.

- Alt for mange kvinder oplevet vold i hjemmet i Grønland - alt for mange lever i daglig frygt - jeg som kvinde kender denne følelse, hvordan ender min dag? Kan jeg nu sove godt og trygt i nat? Hvad sker der hvis jeg gør det forkerte i dag? Hvilken løgn/forklaring skal jeg bruge over for mine blå mærker i dag? Sådanne ting man slet ikke burde tænker over - lad os i dagen på, at bryde de mange tabuer i landet, som mange kvinder også lever i, som blandt andet partnervold, skriver Randi Vestergaard Evaldsen.

Hun har selv gjort sit til at bryde tabuet om partnervold. I 2016 stod hun frem og fortalte om det voldelige parforhold, som hun selv var fanget i - samt hvordan hun slap ud af det.

- Jeg siger nej til vold, nej til psykisk og fysisk vold. Nej til kvindernes frygt. Nej til tabuet. Nej til den uendelige smerte og ja til kvindernes ret og frihed i hjemmet.

- Der er en udvej kvinder du har muligheden for at ændre din hverdag, skriver hun og tilføjer en masse hjerter.