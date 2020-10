Ramt af restriktioner: Tilioq aflyser seminar og konference

redaktionen Fredag, 23. oktober 2020 - 09:01

De gældende restriktioner og retningslinjer på grund af coronavirus gør, at Tilioq aflyser dette års nationale seminar og konference for handicapforeninger og interesseorganisationer.

Det skriver handicaptalsmanden Christina Johnsen i en pressemeddelelse.

Tilioq har arbejdet med forskellige former for scenarier for det nationale seminar og konference og har med tålmodighed afventet om der kom nye retningslinjer.

- På denne baggrund har vi vurderet om der ville åbne sig muligheder for at arrangere seminaret og konferencen. Men vi må se i øjnene at vi desværre må aflyse for i år, siger hun.

Tilioq glæder sig meget til at møde foreninger og organisationer, når forholdene igen gør det muligt. har en ambition om at styrke civilsamfundet og der igennem handicapforeninger og organisationer og fremme personer med handicaps rettigheder og forhold.