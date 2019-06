RAL's nye skib er døbt

Walter Turnowsky Torsdag, 27. juni 2019 - 13:07

Efter nytår begynder RAL i samarbejde med det islandske rederi Eimskip på den nye besejlingsplan for Grønland.

Den skal grad forbinde Grønland mere direkte med resten af verden udenfor Danmark. Det nye skib, som nu er navngivet, er en afgørende brik i den strategi.

- Det er med glæde og stolthed at vi nu kan offentliggøre navnet på vores kommende nye atlantskib, et navn der med sin betydning passer rigtig godt til, hvad vi som selskab ønsker at stå for, siger Aviâja Lyberth Lennert, vicedirektør i RAL i en pressemeddelelse.

Navnet Tukuma associerer til kvik, rørig, arbejdsom og munter.

- Et positivt navn der illustrerer handlekraft og fart over feltet. I forhold til Royal Arctic Lines strategi om at skabe det bedste grundlag for vækst i Grønland er dette et positivt inspirerende navn samtidig med, at det er dækkende for hvad rederiet ønsker med sine infrastrukturløsninger, at de skal være hurtige og lette at bruge.

- Desuden kan det grønlandske navn skabe nysgerrighed om Grønland og dermed bidrage til styrket interesse om handel med Grønland.

Tukuma Arctica er næsten 50 meter længere end det nuværende atlantskib Nuka Arctica og kan tage 2.150 containere ombord, hvor Nuka Arctica kan tage 782.