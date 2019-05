RAL: Konkurrenceafgørelse om samarbejde er anket

Walter Turnowsky Mandag, 27. maj 2019 - 11:29

I midten af april kunne RAL-direktør Verner Hammeken ånde lettet op: De islandske konkurrencemyndigheder godkendte langt om længe samarbejdet mellem islandske Eimskip og RAL.

Men nu viser det sig, at Verner Hammeken endnu ikke kan trække vejret helt frit. Rederiet Samskip har nemlig klaget over afgørelsen til appelinstansen for de islandske konkurrencemyndigheder. Det skriver RAL i en pressemeddelelse.

Samarbejdet med Eimskip er en hel central brik i RAL's strategi om at ændre besejlingen af Grønland, således at den fremover ikke nødvendigvis skal ske via Danmark. Nu er der igen en hvis usikkerhed om godkendelsen af samarbejdet.

- Vi er af den overbevisning, at den islandske konkurrencestyrelse har truffet den rigtige beslutning og fortsætter arbejdet med planlægningen af samsejlingen som planlagt, hedder det i pressemeddelelsen.

Svaret fra konkurrencestyrelsen skal komme inden for seks uger.

Anken har ikke opsættende virkning, så ind til videre kan RAL og Eimskip arbejde videre med deres planer.